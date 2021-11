MAZ-Sterntaler-Aktion: Hilfe für die Heinemanns in Neuholland

Neuholland

Der erste Advent steht unmittelbar vor der Tür. Genau die richtige Zeit, für den Startschuss zur diesjährigen MAZ-Weihnachtsaktion. Damit wollen wir in Anknüpfung an eine schöne Tradition wieder Menschen helfen, die in Not geraten sind und Hilfe gut gebrauchen können. Sie, liebe Leserinnen und Leser der MAZ, haben uns dabei jedes Jahr tatkräftig geholfen und werden dies hoffentlich auch dieses Mal wieder tun. Unterstützen möchten wir zum Ende des Jahres die Familie Heinemann aus Neuholland. Sie hat bei einem Hausbrand am Abend des 6. November ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Als das Feuer ausbrach, hatte Mutter Claudia Heinemann nur noch ihre Handtasche und den Schulranzen von Tochter Clara greifen können. Dann musste sie vor den sich schnell ausbreitenden Flammen ins Freie flüchten. Dort musste die dreiköpfige Familie mit ansehen, wie große Teile ihres Heimes trotz des schnellen Einsatzes zahlreicher Feuerwehrleute ein Raub der Flammen wurden.

Das Wohnhaus der Heinemanns in Neuholland wurde bei dem Feuer fast völlig zerstört. Quelle: Robet Roeske

Das Haus des dicht an der Bundesstraße 167 liegenden Vierseithofes ist so schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, dass an Wohnen dort nicht mehr zu denken ist. Die Familie hat Unterschlupf in einer Wohnung auf dem Gelände von Christoph Plass gefunden, der in Neuholland einen Landwirtschaftsbetrieb betreibt und zu dessen Angestellten der Vater der Unglücksfamilie, Björn Heinemann, gehört.

Die Familie Heinemann, Papa Björn (l.), Tochter Clara und Mama Claudia, hat nach dem Unglück bei Landwirt Christoph Plass (r.) Unterschlupf gefunden. Ingo Panier (2.v.l.), ein ehemaliger Nachbar der Heinemanns aus Neuholland, hilft der Familie, wo er nur kann. Quelle: Robert Roeske

Dort lebt die Familie und ist bemüht, das Unglück zu verarbeiten. „Nachdem uns alles zunächst wie ein böser Traum erschien, sind wir inzwischen in der Wirklichkeit angekommen“, sagt Björn Heinemann. Momentan erinnere ihn die Situation an ein Geduldsspiel. „Wir dürfen immer noch nicht in das Haus hinein, weil weiterhin Einsturzgefahr besteht“, sagt Björn Heinemann, der 2016 mit seiner Familie von Hasewinkel bei Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) nach Neuholland gezogen ist. Dort wohnte sie zunächst zur Miete, bevor sie vor zwei Jahren den Vierseithof kaufte. Zumindest, so sagt der Schlosser, habe er schon mal an dem vorderen Giebel des Wohnhauses ein Gerüst aufstellen können. Dies soll dabei helfen, den stark beschädigten Giebel mittels Holzbalken abzustützen. Anschließend, so Björn Heinemann, hoffe er, die Genehmigung zum Betreten des Hauses zu erhalten.

Sachverständiger: Gesamtes Inventar ist Schrott

Er rechne zwar nicht damit, dass noch irgendetwas von der Einrichtung und dem Eigentum der Familie zu gebrauchen sein wird, aber davon würde er sich gerne mit eigenen Augen überzeugen und ein Bild vom gesamten Ausmaß der Zerstörung machen. „Ein Sachverständiger ist bereits zu dem Ergebnis gekommen, dass das gesamte Inventar Schrott ist“, sagt Björn Heinemann. Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind unterdessen seit mehreren Tagen abgeschlossen. Die Brandermittler der Polizei gehen von einem Defekt an einer Stromleitung innerhalb des Hauses aus, welcher zu dem Feuer im Haus führte.

Nur ihren Rucksack und den Ranzen der Tochter Clara konnte Claudia Heinemann beim Ausbruch des Feuers noch schnell greifen und damit vor den Flammen retten. Quelle: Robert Roeske

„Der Schreck ist inzwischen weitestgehend verdaut „sagen Björn Heinemann und seine Frau Claudia. Tochter Clara überkomme natürlich noch manches Mal große Traurigkeit, erzählt der Papa. Vor allem am Abend, wenn sie im Bettchen liegt. Dann erinnere sich die Sechsjährige an Dinge, die in ihrem Zimmer standen und mit denen sie gespielt hat. Zum Beispiel sei ihr einen Abend eingefallen, dass Papa versprochen hatte, diesen Winter die Lego-Eisenbahn aufzubauen, die auf der Veranda stand. Die Melodica, auf der Clara immer so gern gespielt hat, sei inzwischen von der Musik ersetzt worden, freut sich Mama Claudia.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache inzwischen abgeschlossen. Ein defektes Elektrokabel soll das Unglück verursacht haben. Quelle: Robet Roeske

Manchmal begleite Clara die Mama oder den Papa auf das Unglücksgrundstück, um dort die Hühner und Hasen sowie das Zwergkaninchen und das Meerschweinchen zu füttern, die auf dem Gelände verblieben sind. „Aber sie komme nur mit, wenn es draußen schon dunkel ist“ fügt der Papa hinzu. Wenn es hell ist, wolle sie ihr altes Zuhause dagegen lieber nicht sehen müssen.

Zu Weihnachten wird Familie Heinemann wohl zum Vater von Björn Heinemann nach Hasewinkel fahren. „Die Verwandtschaft steht auch schon Gewehr bei Fuß, um uns helfen zu können“, sagt Björn Heinemann. Nun warten alle auf die Genehmigung, mit den Aufräumen beginnen zu können.

MAZ-Sterntaler-Aktion

Die MAZversteigert bis 19. Dezember gemeinsam mit den HB-Werkstätten wieder Keramiken zur Weihnachtszeit.Der Erlös kommt der Familie Heinemann aus Neuholland zugute.Die Stadt Liebenwalde hat ein Spendenkonto eingerichtet.MAZ-Leserinnen und MAZ-Leser, die mit Geld helfen möchten, können dieses auf das folgende Konto tun: Stadt Liebenwalde, DE04 1605 0000 3707 0737 33, Verwendungszweck „MAZ Sterntaler“.

Von Bert Wittke