Liebenwalde

Ein 82-jähriger Liebenwalder erhielt am Montag ein Fax von einer Anwaltskanzlei aus Kanada, in dem ihm ein Erbe von fast zehn Millionen Dollar mitgeteilt wurde. Davon soll er jedoch zehn Prozent an eine wohltätige Einrichtung spenden. Der Aufforderung kam er nicht nach und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kripo ermittelt nun wegen Betruges.

Von MAZonline