Am Samstagnachmittag befuhr gegen 15.25 Uhr eine 78-jährige Renault Fahrerin die L213 aus Richtung Liebenwalde in Richtung Oranienburg und übersah im Zuge eines zu geringen Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug am Abzweig Neuholland einen abbiegenden 78-jährigen Radfahrer.