Nach der Zolgensma-Spritze: Ein ganz besonderer Geburtstag für Frida

Liebenwalde

Es ist das pure Glück, das die Eltern der zweijährigen, schwerkranken Frida aus Liebenwalde (Oberhavel) seit Mittwoch verspüren. Nachdem die Krankenkasse zunächst Anfang Februar den Antrag der Eltern des an spinaler Muskelatrophie ( SMA) erkrankten Mädchens auf ein neuartiges Medikament abgelehnt hatten, erklärte das Sozialgericht Neuruppin per Eilbeschluss am 11. Februar diese Ablehnung für nichtig. Noch am gleichen Tag orderten die Ärzte der kleinen Liebenwalderin das „teuerste Medikament“ der Welt, den Wirkstoff Zolgensma, hergestellt vom Schweizer Pharmaunternehmen Novartis.

Neuartigkeit des Medikaments verursacht engen Zeitplan

Für Fridas Eltern, Paul S. und Anne W., galt es dennoch erst einmal, weiter zu bangen. Denn: Das Medikament ist so neuartig, dass es derzeit noch keine Langzeitstudien gibt. Auch aus diesem Grund muss es innerhalb der ersten zwei Lebensjahre verabreicht werden – Fridas zweiter Geburtstag stand am 20. Februar, nur neun Tage nach dem Eilbeschluss des Gerichts, an. Allein der Transport der Zwei-Millionen-Spritze aus den USA nach Deutschland, der unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und laut Aussage des Rechtsanwalts der Familie gar mit Begleitung von bewaffnetem Sicherheitspersonal stattfand, sollte jedoch schon etwa sechs Tage dauern.

Nach den nervenaufreibenden letzten Wochen war es schließlich am Mittwoch, den 19. Februar, so weit, stand der entscheidende Arzttermin in der Berliner Charité für Frida an. Dort wird die Zweijährige seit ihrer SMA-Diagnose im Mai 2018 behandelt. Und dort erhielt Frida schließlich einen Tag vor ihrem zweiten Geburtstag dann auch das so hart erkämpfte Medikament, von dem sich die Eltern eine erhebliche Linderung des Krankheitsverlaufes ihrer Tochter versprechen.

Frida verträgt den neuen Wirkstoff ohne Probleme

Die Prozedur selbst – der Zolgensma-Wirkstoff wurde Frida über eine Vene verabreicht –überstand der Blondschopf ohne Probleme. Die Erleichterung der Eltern war entsprechend groß. Sie konnten sich anschließend langsam auch Gedanken über den zweiten Geburtstag ihrer Tochter machen. Auch am Tag nach der aufregenden Prozedur – Fridas zweitem Geburtstag – hielt die Erleichterung bei den Eltern an und ging über in pures Glück. „Bislang läuft alles super“, berichtete Papa Paul S. am Donnerstag. Die Nacht habe seine Tochter gut überstanden. „Es läuft sogar so super, dass wir bereits aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen wurden“, jubelte er am Nachmittag.

Pures Glück für Fridas (M.) Eltern, die gesamte Familie, Freunde und Bekannte: Am Donnerstag (20. Februar) feierte die kleine Liebenwalderin zu Hause im Kreise ihrer Familie ihren zweiten Geburtstag. Quelle: Privat

Nach den schwierigen letzten Wochen und Monaten ist die junge Familie nun umso glücklicher: „Wir danken unseren Familien, all unseren Freunden und all denen, die an Frida glauben und die mit uns und für sie gekämpft haben“, sagt Paul S. Immer wieder hatte er in den vergangenen Tagen betont, wie sehr die große Anteilnahme der Oberhaveler am Schicksal seiner kleinen Tochter die Familie trage, „das gibt uns so viel Kraft, die wir für Frida brauchen“. Für ihn und Fridas Mama Anne S. gebe es „heute, an Fridas zweitem Geburtstag, nichts Schöneres, als das Leben geschenkt bekommen zu haben“, sagt Paul S. ergriffen. Gemeinsam mit Frau und Tochter feierte er den zweiten Ehrentag seiner Tochter im Kreise der Familie zu Hause in Liebenwalde. Für die gesamte Familie ein ganz besonderer Geburtstag, konnte doch bei der Diagnose der genetisch bedingten Krankheit den Eltern kein Arzt verbindliche Aussagen über die damit verbundene Lebenserwartung ihrer damals gerade einmal sechs Wochen alten Tochter machen.

Zukünftig deutlich mehr Lebensqualität für die kleine Frida

Die „teuerste Spritze der Welt“ soll zukünftig nun dafür sorgen, dass Frida „noch mehr Lebensqualität hat“, sagt Paul S. Dafür sorgt schon allein die Tatsache, dass die zuvor alle vier Monate notwendige Behandlung mit einem anderen Wirkstoff entfällt. Dieser musste dem kleinen Mädchen stets über eine aufwändige Prozedur mit einer Spritze in den Rücken verabreicht werden. Verbunden mit vielen Risiken und zudem mit einer anderen, deutlich schwächeren Wirkungsweise als das jetzt verabreichte Zolgensma, welches lediglich ein einziges Mal gegeben werden muss. Für die Berliner Charité, die Frida seit Bekanntwerden ihrer SMA-Diagnose intensiv betreut, war die Liebenwalderin bereits die dritte Patientin, die mit der zwei Millionen teuren Zolgensma-Spritze behandelt wurde.

Das nächste Abenteuer wartet bereits

Das nächste große Abenteuer wartet bereits auf die nun zweijährige Frida. Läuft alles nach Plan, soll der kleine Blondschopf ab März oder April in seiner Heimatstadt Liebenwalde eine reguläre Kindertagesstätte besuchen. „Die Stadt unterstützt uns in diesem Anliegen sehr und steht voll hinter uns“, sind die Eltern von Frida froh. Sie wünschen sich, dass Frida bald jeden Tag mit gleichaltrigen Kindern zusammen spielen kann. Bislang wurde sie von einem Pflegedienst in den heimischen vier Wänden betreut. Für das aufgeweckte Mädchen ist der Start in die Kindergartenzeit sozusagen ein weiteres, ganz wunderbares Geschenk.

Von Nadine Bieneck