Neue Protestaktion der Landwirte aus Oberhavel

Oberhavel

Deutschlands Landwirte formieren sich in diesen Tagen erneut, um am 17. Januar zu einer bundesweiten Protestaktion aufzubrechen. An diesem Tag wird es wieder landesweite Sternfahrten und Kundgebungen in allen größeren Städten geben. Auch Landwirte aus Oberhavel beteiligen sich wieder am Protest.

Landwirte machen Druck

Timo Schiemann aus Liebenwalde ist einer von ihnen. Der Landwirt hat sich auch an den ersten großen Protestaktionen, aber auch an kleinen Aktionen wie Mahnfeuer beteiligt. „Natürlich beteiligen wir uns auch dieses Mal wieder an der Sternfahrt“, erklärt er gegenüber der MAZ. „Wir wollen Druck aufbauen. Auch wenn gerade viele Kollegen im Urlaub sind, werden wir eine gute Truppe zusammenbekommen“, sagt der 35-Jährige. Treffpunkt wird, anders als zurletzten großen Demonstration Ende November, in Schwanebeck sein. „Von dort aus fahren die Landwirte dann geschlossen nach Berlin“, erklärt Schiemann.Dort werden sie ihren Forderungen bei einer Kundgebung Gehör verschaffen.

Auch Landwirt Timo Schiemann macht sich wieder auf den Weg von Liebenwalde nach Berlin. Quelle: Stefanie Fechner

Die Bewegung „Land schafft Verbindung“ fordert, die von der EU-Kommission geplante Verschärfung des Düngerechts nicht umzusetzen. Stattdessen soll eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Christoph Plass aus Neuholland, zweiter Vorsitzender der Brandenburger Bewegung, rechnet mit etwa 1000 Traktoren, die sich über drei Routen auf den Weg nach Berlin machen. Die Kundgebung wird voraussichtlich am Ernst-Reuter-Platz in Berlin stattfinden.

Von Stefanie Fechner