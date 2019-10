Neuholland

Gurken, Zahnpasta, Eier – all das landet am Mittwochvormittag in den Einkaufskörben der Kunden des Neuholländer Konsums. Seit etwas mehr als zwei Wochen ist wieder Leben in den Laden am Liebenberger Damm eingezogen, Monique Lüttig ist die neue Inhaberin des Geschäfts. Mit den ersten Wochen ist sie zufrieden. „...