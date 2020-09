Neuholland

In der Nacht zum Dienstag (1. September) machten sich bisher unbekannte Täter an Traktoren zu schaffen. „Die Traktoren waren auf einem Firmengelände in Neuholland abgestellt“, berichtete Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände und entwendeten mehrere Anbauteile. „Darunter eine Anhängerkupplung und ein Oberlenker“, so Feierbach weiter. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 6300 Euro beziffert.

Von MAZonline