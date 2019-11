In den Untergrund gegangen: Neuholland verbuddelt Teile der Berliner Mauer

Neuholland

Wer die Spur der Steine verfolgt, mit denen einst die Berliner Mauer errichtet wurde, landet unweigerlich auch in Neuholland. In dem Ortsteil der Stadt Liebenwalde ( Oberhavel) sind 1992 etliche Lastkraftwagen vorgefahren und haben so manche „Hauptstadt-Fuhre“ abgeladen. Alles völlig legal und sehr zur Freude von Anwohnern der dortigen Dimitroffstraße. Die hatten sich zuvor ständig nasse Füße geholt, wenn sie den unebenen Gehweg zu ihren Wohnblöcken entlanggingen oder sich auf den Weg zu den Parkplätzen oder dem Wäscheplatz vor den Häusern machten. „Ein unzumutbarer Zustand“, hatte seinerzeit der einstige Bürgermeister Gerhard Steger geschimpft.

Mit Mauergestein den Untergrund verfestigt

Als Fahrbahn und Gehweg in der Neuholländer Dimitroffstraße Ende 1992 erneuert wurden, verbaute eine Zehdenicker Firma dabei gemahlene Mauerreste aus der Hauptstadt. Sie dienten zur Verfestigung des Untergrunds, bevor dann Verbundsteine darauf verlegt wurden. Und wie so oft, wenn im Dorf etwas Neues aus dem Boden gestampft wurde, packten die Einwohner mit an, um den Eigenmittelanteil von 6000 Mark zu decken. „Wir haben geschuftet, was das Zeug hält“, berichtete Gerhard Steger hinterher. Innerhalb von nur fünf Stunden seien von den beteiligten etwa 30 Frauen und Männern 35 Paletten alte Gehwegplatten und Bordsteine aufgenommen worden. Darüber hinaus wurden auf einer Länge von 43 Metern dutzende Feldsteine aus dem abgenutzten ehemaligen Straßenbett ausgegraben. Ohne diese Energieleistung, so der Bürgermeister damals, hätte die Baufirma nicht pünktlich mit den Straßenarbeiten beginnen können.

Pflaster hält was aus – sind schließlich Mauerreste drunter

Anfang 1993 konnten die 43 Familien aus den Häuserblöcken der Dimitroffstraße in Neuholland über die neue Straße fahren, einen neuen Gehweg entlangschlendern und sich auf neugestalteten Hofflächen tummeln. „Das graue beziehungsweise rote Verbundsteinpflaster hält was aus“, ließ sich der heute 81-Jährige und damalige Bürgermeister Gerhard Steger bei einem Rundgang von den Bauarbeitern versichern. „Sind schließlich Mauerreste drunter.“

Ein Silo aus Mauersegmenten

Bereits 1990 waren Mauerreste aus Berlin in Neuholland gelandet. Sie wurden zwischen dem 2. und 6. Juli beim Anlegen eines Silos am sogenannten Rinderkombinat I verbaut. Dabei bekamen die Dorfbewohner Hilfe von der in Vogelsang bei Zehdenick stationierten Einheit der sowjetischen Streitkräfte.

Beim Bau eines Silos im einstigen Rinderkombinat I in Neuholland fanden ganze Mauersegmente aus Berlin Verwendung. Quelle: privat

Sie schickten einen Ural-Kran, um die Mauerelemente aufstellen zu können. Noch heute ist Gerhard Steger, der von 1990 bis 2008 Bürgermeister in Neuholland war, stolz auf die Freundschaft zu der Einheit in Vogelsang. „Die Soldaten haben uns bei vielen Bauvorhaben im Dorf mit Technik und ihrer Muskelkraft geholfen“ sagt er. Gerhard Steger hat alles akribisch dokumentiert. Die deutsch-sowjetische Freundschaft zwischen den Neuholländern und den Soldaten füllt mehrere dicke Aktenordner, die der einstige Bürgermeister für die Nachwelt gut behütet und sicher verwahrt. Gern würde er die Unterlagen sowie zahlreiche Exponate an jemanden weiterreichen, der sie der Öffentlichkeit in geeigneten Ausstellungsräumen zugänglich machen kann. Aber er hat bislang noch keinen geeigneten Interessenten gefunden.

Von Bert Wittke