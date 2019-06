Liebenberg

Ein 64-jähriger Nissan Fahrer fuhr am Samstag gegen 15.50 Uhr auf der B 167 aus Löwenberg kommend in Richtung Liebenberg in Folge von Unaufmerksamkeit auf ein vor ihm verkehrsbedingt haltendes Motorrad BMW eines 35-Jährigen auf.

In Folge dessen stürzte der Kradfahrer und zog sich leichte Schürfwunden zu, welche vor Ort nicht ärztlich behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro, wobei das Motorrad nicht mehr fahrbereit war.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von MAZonline