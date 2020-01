Oberhaveler Landwirte demonstrieren in Berlin

Oberhavel

Um 9.15 Uhr drehten die Landwirte am Freitag den Zündschlüssel um und machten sich mit ihren Traktoren auf den Weg nach Schwanebeck. Dort sammeln sich ein Drittel der Demo-Teilnehmer, um in Berlin ein Zeichen zu setzen. Treffpunkt für die etwa 20 Landwirte aus Liebenwalde, Neuholland, Kraatz und Gutengermendorf war dieses Mal die Liebenwalder Agrar GmbH. Gemeinsam wurden Banner und Schilder an den Traktoren angebracht, bevor sie dann über die Landstraßen in Richtung Berlin fuhren.

Landwirt Timo Schiemann ist bereits zum dritten Mal dabei. „Die Politiker merken schon dass wir da sind“, findet der Landwirt. „Wir haben den Rückhalt von einem großen Teil der Einwohner“, sagt auch die Geschäftsführerin Anja Schiemann. 75 Prozent der insgesamt 1600 Hektar wird bei der Liebenwalder Agrar GmbH ökologisch, also ohne den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, bewirtschaftet. Auch Marvin Bolduan (16) ist wieder zur Protestaktion dabei, für ihn ist es das zweite Mal. Im September wird er seine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenschlosser bei der Liebenwalder Agrar GmbH beginnen. Schon jetzt engagiert er sich stark für seinen zukünftigen Lehrbetrieb.

„Wir protestieren für die Verbesserung der Situation der Landwirte und Anerkennung unserer Arbeit.“Andreas Koch (46) Neuholland Quelle: Stefanie Fechner

Helmut Kohs (59) ist Geschäftsführer der Agrar Gutengermendorf. „Die neue Düngeverordnung würde uns hart treffen“, sagt er. „Wir sollen wir auf unseren Sandböden die notwendigen Erträge erreichen, wenn wir nicht mehr düngen dürfen?“, fasst er zusammen, was viele Landwirte in diesen Tagen bewegt. Sein Sohn Kevin Kohs (33) wird den Betrieb einmal vom Vater übernehmen. „Ich demonstriere mit, weil ich mir meinen zukünftigen Betrieb und meinen Traumberuf nicht kaputt machen lassen will“, sagt der Landwirt, der aktuell seinen Meister macht. „Am Ende muss das Umdenken bei den Verbrauchern einsetzen“, findet er. „Es sollten mehr und besser gekennzeichnete, regionale Produkte in den Supermärkten zu finden sein. Bei den Politikern werden wir nicht so viel erreichen können, wir müssen die Verbraucher wecken.“

„Wir müssen uns zeigen. Die Düngeverordnung ist unser Hauptanliegen.“ Helmut Kohs (59) Gutengermendorf Quelle: Stefanie Fechner

Ähnlich sieht es auch Andreas Koch (46) aus Liebenwalde. „Viele Menschen vergessen einfach, dass es die Landwirte sind, die sie mit Nahrung versorgen. Früher hatten die Landwirte einfach ein anderes Ansehen in der Bevölkerung, die Leute hatten Respekt vor diesem Berufsstand.“ Und auch er findet: „Den Verbrauchern muss wieder bewusst werden, wo ihre Nahrung herkommt.“

Von Stefanie Fechner