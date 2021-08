Liebenwalde

Der Liebenwalder Heimat- und Geschichtsverein e.V. lädt zu einem geselligen Open-Air-Kino am Stadthafen ein. Los geht es am Freitag, den 13. August um 21 Uhr. Der Einlass ist bereits um 20.30 Uhr möglich. Da die Veranstaltung an der frischen Luft stattfindet, müssen keine Masken getragen werden. Die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Der Eintritt kostet 5 Euro, der Kartenvorverkauf findet in der Stadtbibliothek statt.

Von MAZonline