Ortsbeirat Freienhagen: Bürgerhaushalt, Bauarbeiten, Bolzplatz

Freienhagen

Eine schmale Tagesordnung hatte sich der Freienhagener Ortsbeirat um Ortsvorsteher Thomas Liese (BfL) am Mittwochabend im öffentlichen Teil auf die Fahnen geschrieben. Getagt wurde wie gewohnt über der Feuerwehr. Auch Liebenwaldes stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Bonk gesellte sich dazu, um gleich entsprechende Auskünfte geben zu können. Zuerst ergriff Ortsvorsteher Liese das Wort. „In den letzten fünf Monaten haben wir natürlich im Ort nicht viel machen können“, blickte er auf das Geschehen rund um die Pandemielage. Im Großen und Ganzen sei es sehr ruhig gewesen. „Auch seitens der Stadt“, kommentierte er mit Blick auf Kerstin Bonk. „Auch bei uns war Corona, aber wir waren nicht untätig“, antwortete sie.

Straßenzustand sorgt für Frust

In der Einwohnerfragestunde ergriff Ortsbeiratsmitglied Bernd Keichel-Enders (BfL) als Anwohner das Wort und brachte seinen Unmut über den Zustand der Straße Großsiedlung zum Ausdruck. „Wir hatten die Zusage des Bürgermeisters und des Bauamtes, dass die bereits festgestellten Mängel wie der übermäßige Auftrag von Splitt, beseitigt werden“, erklärte er. Passiert sei bisher jedoch nichts, was zur Folge habe, dass der Splitt zum einen mittlerweile auf die Grünstreifen ausgeschwemmt worden sei. „Zum anderen gibt es eine starke Splittstaubbelastung bei geschätzten 80 Fahrzeugbewegungen in der Straße am Tag.“ Dieses Thema nahm Kerstin Bonk mit, um in der Stadtverwaltung darüber zu sprechen.

Bernd Keichel-Enders engagiert sich im Freienhagener Ortsbeirat. Quelle: Stefanie Fechner

Bürgerhaushalt steht zur Debatte

Weiter ging es mit einer Anhörung der Ortsbeiräte zum gemeinsamen Antrag der Fraktionen „BfL“ und „Die Linke“ zur Einführung eines Bürgerhaushaltes in der Stadt Liebenwalde. „Der Antrag wurde ja bereits im Finanz und Hauptausschuss besprochen“, führte Kerstin Bonk aus. Dabei habe der Hauptausschuss empfohlen, noch die Ortsbeiräte zu dem Thema zu befragen und so ein Stimmungsbild zu erhalten. „Wenn dafür Mittel im Haushalt 2022 stehen sollen, brauchen wir jetzt Feedback.“ Die Stadtverwaltung stehe dem neutral gegenüber. „Die Frage ist doch, ist der Bürgerhaushalt das richtige Mittel, um die Bürger zu mehr Beteiligung zu bewegen?“, fragte sie in den Raum. Zudem stünde ein gewisser Aufwand hinter diesem Projekt. „Die Leute müssen dafür interessiert werden, die Vorschläge müssen auf Machbarkeit geprüft werden, es muss eine Abstimmung darüber geben und natürlich muss die Arbeit dann auch ausgeführt und im Nachgang kontrolliert werden“, zählte sie auf. 25.000 Euro sind derzeit für den Bürgerhaushalt vorgesehen.

Kerstin Bonk Quelle: Jeannette Hix

Ortsbeirat spricht sich dafür aus

„Wenn man die Resonanz der Bürger heute hier sieht“, sagte Thomas Liese daraufhin und zeigte in den leeren Raum, „bekommt man sie vielleicht damit hinter dem Ofen hervor“, hoffte er. Ein Bouleplatz sei für Freienhagen schon angefragt gewesen. „Vielleicht kann man so die Leute motivieren.“ Rückendeckung bekam er dafür von Bernd Keichel-Enders. „Gerade in einer Gemeinde, die aus so vielen kleinen Ortsteilen besteht, kann man meiner Meinung nach Interesse wecken. Da sehe ich eine Chance.“ Auch eine Befristung auf zwei Jahre sei eine Option. So sah das auch Kerstin Bonk. „Wenn es die Möglichkeit ist, die Leute mitzunehmen, warum sollte man es nicht machen?“ Vielleicht gebe es ja wirklich gute Ideen. Im Anschluss an den regen Austausch entschied sich der Ortsbeirat zu einer einstimmigen Befürwortung des Antrages.

Die Gehwege entlang der Dorfstraße werden saniert. Quelle: Stefanie Fechner

Im letzten Tagesordnungspunkt „kommunale Angelegenheiten“ schilderte Kerstin Bonk den Fortgang geplanter Bauprojekte in Freienhagen. „Die geplante Sanierung der Gehwege entlang der Dorfstraße waren im Haushaltsplan, die Ausschreibungen wurden durchgeführt und der Zuschlag erteilt“, berichtete sie. Es gebe auch bereits eine verkehrsrechtliche Anordnung, da mit kleineren Einschränkungen im Straßenverkehr gerechnet werden müsse. „In den nächsten acht Wochen soll es losgehen“, verkündete sie.

Großsiedlung wird in Angriff genommen

Auch für die Straße Großsiedlung hatte die Stellvertretende gute Nachrichten im Gepäck. „Die Stadt hatte Fördermittel sowohl für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Liebenwalde als auch für die Straße Großsiedlung beantragt und haben für beide Projekte den Zuschlag bekommen.“ Man warte nur auf den Zuwendungsbescheid, um einen Zeitplan für die Umsetzung erstellen zu können.

An der Kirche sind in diesem Jahr noch Sanierungsarbeiten geplant. Quelle: Stefanie Fechner

Ortsvorsteher Thomas Liese brannte auch der noch nicht feststehende Starttermin für die geplanten Bauarbeiten an der Friedhofskapelle auf den Nägeln. „Die Vorarbeiten sind ja bereits erfolgt“, erklärte er. Die Mittel seien im Haushalt eingeplant und die Stadtverwaltung arbeite daran, so Kerstin Bonk. „Es steht auf jeden Fall auf der Agenda.“ Auch der gewünschte Bolzplatz in Freienhagen und die fehlende Mobilfunkversorgung im Ort wurde erneut Gesprächsthema. „Nehmen Sie diese Themen bitte einfach nochmal mit in die Stadtverwaltung“, bat Thomas Liese

Von Stefanie Fechner