Ortsvorsteher im Gespräch: Guido Pieterek wünscht sich Rückkehr zur Normalität

Hammer

Seit 18 Jahren ist Guido Pieterek (LGU) Ortsvorsteher von Hammer. Zusammen mit Bernd Grünwald (CDU) und Denis Letzin bestimmt der Ortsbeirat die Geschicke in der kleinen Gemeinde, die knapp 580 Einwohner zählt.

Die Corona-Pandemie hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken im Ortsbeirat verändert?

Guido Pieterek: Es hat sich eigentlich alles verändert, durch die Pandemie liegt vieles auf Eis. Wir haben auch schon seit Längerem keine Ortsbeiratssitzungen durchgeführt, allerdings ist der Ortsbeirat immer in sehr engem telefonischen Kontakt. Da wir zudem zweifach als Ortsbeirat in der Liebenwalder Stadtverordnetenversammlung vertreten sind, bekommen wir auch kommunalpolitisch alles mit. Aber der Bürgerkontakt fehlt natürlich schon enorm, was auch viele Bürger sehr frustriert.

Welche Projekte oder Maßnahmen konnten 2020 realisiert werden?

Eigentlich nur Kleinigkeiten. Für unseren Storch wurde eine neue Schautafel errichtet, dazu haben wir versucht, die Badestelle am Wutzsee immer wieder in Schuss zu halten. Größere Projekte waren im Vorjahr allerdings nicht geplant.

Welche Anliegen sollen in diesem Jahr noch umgesetzt werden?

Eines der wichtigsten Projekte ist sicherlich die Bebauung des ehemaligen Gutshofes in unserem Stadtkern. Ein Investor hat dort im Vorjahr Pläne vorgestellt und will unsere Ortsmitte neu entwickeln und auch Wohnraum entstehen lassen. Allerdings haben wir da auf die baulichen Fortschritte als Ortsbeirat nur wenig Einfluss. Des Weiteren wollen wir auch den Straßenbelag des Fichtenweges erneuern, was absolut von Nöten ist. Dies ist allerdings kein einfaches Unterfangen, es muss alles vermessen werden und man muss genau schauen, inwieweit da eine Instandsetzung möglich ist. Erste Schritte dahingehend sind aber bereits gemacht.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Vor allem dass sehr viele Veranstaltungen, die wir geplant hatten, coronabedingt abgesagt werden mussten. Da vor allem zu nennen der „Tanz in den Mai“ und unser Weihnachtsmarkt. Das war schon sehr schade und auch absolut traurig, denn für unseren Ort sind solche Veranstaltungen sehr wichtig für das Gemeinwohl. Dazu blieb mir noch die Infoveranstaltung des neuen Investors auf dem ehemaligen Gutshofgelände im Gedächtnis. Das war schon sehr spannend und aufregend, erstens sich die Pläne anzuschauen, aber auch zu sehen, wie die Bürger- und Bürgerinnen aus Hammer das annehmen und das war sehr positiv.

Was wünschen Sie sich für die nähere Zukunft?

Mein größter Wunsch ist da natürlich die Rückkehr zur Normalität. Das soziale Leben steht quasi still, was viele Bürger sehr schmerzt. Wir hoffen, wenn die Pandemie überstanden ist, dass dann wieder alles zurückkehrt und ich bin da auch guter Dinge, muss ich sagen. Des Weiteren werden wir noch einen Basketballkorb auf dem Bolzplatz errichten, um dort den Jugendlichen auch ein wenig mehr Abwechslung zu bieten.

Von Knut Hagedorn