Post und gute Laune gibt es in Liebenwalde frei Haus – auch in Corona-Zeiten

Liebenwalde

„Ich bin total glücklich mit meiner Arbeit“, sagt Janin Tiedt. Wer es nicht glauben mag, muss nur mal ins das Gesicht der 33-Jährigen schauen. Ein kurzer Blick genügt, um überzeugt zu sein, dass die junge Frau die Wahrheit spricht. Selbst jetzt, da viele Zeitgenossen aufgrund der Corona-Krise mit sorgenvollen Mienen herumlaufen, sprüht die Zühlsdorferin vor Elan und Energie, wenn sie im Sturmschritt von Hauseingang zu Hauseingang und von Grundstückspforte zu Grundstückpforte eilt, um Karten und Briefe in die Kästen zu werfen sowie Päckchen und Pakete an den Mann oder und Frau zu bringen. Janin Tiedt ist Postzustellerin. Und das seit sechseinhalb Jahren. Gelernt hat sie mal Restaurantfachfrau. „Doch das war nichts für mich“, blickt sie zurück und meint nach kurzem Überlegen: „Ich bin gerne Zustellerin. Es ist schön, mit seiner Arbeit draußen sein zu können. Hier bin ich mein eigener Herr.“ Vor dem Corona-Virus hat sie keine Angst. Ich kann es mir doch auch nicht leisten, vor Hunden Bammel zu haben. Wenn das so wäre, bräuchte ich gar nicht erst anzutreten“, sagt sie schmunzelnd.

Die stets fröhliche und lächelnde Postfrau auf ihrer Tour durch Liebenwalde. Quelle: Bert Wittke

Anzeige

So schnell kann die fröhliche Postfrau nichts aus der Ruhe bringen. Nicht mal das Arbeitspensum in diesen Tagen. „Das ist fast wie Weihnachten“, meint sie. „Wir haben gedacht, dass es nach den Osterfeiertagen weniger wird.“ Aber das sei ein Trugschluss gewesen. Vor allem die Paketflut reiße nicht ab. Viele Leute würden sich derzeit Waren im Internet bestellen, weil die Geschäfte geschlossen sind oder sie nicht mehr als nötig vor die Tür gehen möchten. Dieser Umstand führt dazu, dass der gelbe Kleintransporter, den die Zustellerin über Straßen und Wege steuert, immer bis unter das Dach gefüllt ist. Rund 90 Pakete waren es zum Beispiel am Donnerstag, die in Liebenwalde ausgeliefert werden mussten. Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel in Oranienburg unterwegs sind, kämen dieser Tage auch schnell mal auf 150 Pakete und mehr. Oberstes Ziel sei es immer, alle Sendungen zuzustellen, die täglich in der Zentrale ankommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Seit einiger Zeit verteilt Janin Tiedt Post, Päckchen und Pakete in Liebenwalde. Die Leute dort, so sagt sie, sind lieb und nett. Quelle: Bert Wittke

Seit einiger Zeit ist Liebenwalde die arbeitsmäßige Heimat von Janin Tiedt, die zuvor auch schon in Oranienburg und Schmachtenhagen als Zustellerin tätig war. Von den vier Touren, die durch Liebenwalde und die Ortsteile führen, pendelt die 33-Jährige zwischen dreien immer abwechselnd hin und her. Liebenwalde und das Umland werden vom Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Oranienburg aus mit Briefen, Päckchen und Paketen versorgt. Der Arbeitstag der Postboten beginnt morgens in Oranienburg mit dem Sortieren der Briefe und Pakete entsprechend der Zustelltour und der Beladung der Zustellfahrzeuge. Die Belieferung des Zustellstützpunktes erfolgt in den frühen Morgenstunden mit Briefen und Postkarten vom Briefzentrum Hennigsdorf und mit Päckchen und Paketen vom Paketzentrum Börnicke. Nachdem alle Sendungen verladen sind, starten die Postboten ihre Zustelltouren. Für die Zühlsdorferin geht es dann nach Liebenwalde.

Die Zustellerinnen und Zusteller haben in dieser Corona-Zeit Desinfektionsmittel und Wasser mit an Bord. Quelle: Bert Wittke

Ein wenig anders sei der Job in diesen Zeiten schon, gibt die junge Postbotin mit der Lizenz zum fröhlichen Lächeln zu. Es werde natürlich auf ausreichend Abstand geachtet, wenn man bei der Arbeit auf einen Anwohner treffe. Auch das Ausliefern von Päckchen und Paketen gestaltet sich derzeit anders als sonst üblich. Der Empfänger muss nicht jetzt mehr selbst unterschreiben. Sowie er sich nach dem Klingeln zeige, könne Janin Tiedt ein „Q“ wie Quarantäne in ihre Unterlagen schreiben und dahinter selbst unterzeichnen. So würden unnötige Kontakte vermieden. „Oft gibt es auch breite Mauern oder Pfähle, auf die ich die Pakete legen kann, damit sie sich die Anwohner von dort wegnehmen“, sagt Janin Tiedt und meint: „Das klappt wunderbar.“

Wunsch- oder Ablageorte erleichtern die Arbeit

Noch schöner fänden sie und ihre Kollegen es, wenn noch mehr Leute einen Wunschort mit der Post vereinbaren würden, wo die Zusteller Pakete abgeben oder hinterlegen können, wenn der Adressat nicht zu Hause ist. „Das würde uns viel Zeit und Mühe sparen“, sagt Janin Tiedt. Dafür müsse der Empfänger vorab entweder online unter www.paket.de oder mit Unterzeichnung eines so genannten „Ablagevertrages“ (hierfür am besten den Zusteller direkt ansprechen) den Ablageort eindeutig festlegen. Ist ein solcher Wunschort nicht vorhanden, haben die Zusteller die Pakete am Ende der Tour in der zuständigen Post-Filiale abzugeben, wo sie sich die Empfänger dann abholen müssen. Da könne es dann gegenwärtig ganz leicht mal zu lange Wartezeiten kommen, denn die Filialen dürften zurzeit auch nur immer von einem Kunden betreten werden. Abstand und Hygiene seien nun mal das A und O. Deshalb haben inzwischen auch alle Zusteller und Zustellerinnen Desinfektionsmittel und einen großen Wasserkanister mit an Bord.

Wenn ihre Tour geschafft ist, freit sich die Zustellerin mit dem Spitznamen „Foxi“ auf Garten, Liege und Sonne im heimischen Garten. Quelle: Bert Wittke

Die Liebenwalder sind in der Mehrzahl liebe und nette Menschen“, schätzt die Postfrau ein. Viele würden ihr dieser Tage zurufen: Danke, dass ihr da seid!“ Das freut Janin Tiedt, auf deren Postuniform an einer Stelle „Foxi“ aufgestickt ist. „Mein Spitzname“, sagt sie. „Kommt vermutlich von meinen rötlichen Haaren.“ Oder davon, dass sie am Feierabend in der Regel „Fix und Foxi“ ist, wenn sie endlich daheim in Zühlsdorf angelangt ist. „Ein Fitnessstudio brauche ich dann jedenfalls nicht mehr“, meint sie und lacht schelmisch. „Nur Garten, Liege, Sonne“. Zu Hause könne sie von ihrem Job abschalten und Kraft für den nächsten Tag tanken. Und den beginnt sie in aller Regel und ganz gleich, welches Wetter herrscht, voller Tatendrang und guter Laune. Denn wie gesagt: Diese Frau liebt ihren Job.

Von Bert Wittke