Viel Neues zum Saisonstart im Wildpferdegehege Liebenthal

Liebenthal

Kleine Lämmer, süße Ferkel und die berühmten Liebenthaler Wildpferde – all das gibt es ab Sonntag wieder im Wildpferdegehege und Haustierpark Liebenthal zu bestaunen. Neben dem zuckersüßen Nachwuchs hat sich auch auf dem Gelände allerhand getan, wie Betreiberin Lydia Rick erzählt. Im Januar hat sie den Park von Arne Broja übernommen. „Wir haben ein neues Gehege für Frettchen errichtet. Darin wird erst einmal ein Paar einziehen, dass hoffentlich auch für Nachwuchs sorgt.“ Auch zwei Esel-Damen bereichern seit Anfang Februar den Tierbestand in Liebenthal. „Mila und Thali wurden die beiden durch die Nutzer unserer Facebook-Seite getauft“, erklärt die Betreiberin. Außerdem wurden alle Geflügelgehege aufgearbeitet, jedes Pärchen hat jetzt einen eigenen Teich. „Für eine frische, schöne Bepflanzung haben wir auch gesorgt“, führt die gebürtige Rheinländerin aus. Auch im „Haus der hundert Pferde“ hat sich einiges verändert. „Wir haben renoviert, alles in einem hellen Landhausstil. Außerdem kann man im Eiscafé original italienisches Eis oder leckeren selbst gebackenen Kuchen genießen.“

Auch die Schafe sind neugierig und freuen sich immer über etwas Futter von der Spezialmischung. Quelle: Stefanie Fechner

Bis es das gewohnte Imbissangebot wieder gibt, dauert es allerdings noch etwa zwei Wochen. „Den Imbiss haben wir nach draußen verlegt, da ist allerdings noch einiges zu tun.“ Auch für Familien gibt es tolle Neuigkeiten: „Im nächsten Monat wird auf dem Gelände ein Spielplatz errichtet, den die Stadt Liebenwalde zur Verfügung stellt. Dann können die Kinder spielen, während die Eltern im Strandkorb einen Kaffee oder ihr Eis genießen.“

Das Wildpferdegehege öffnet immer von Mittwoch bis Sonntag 10 bis 18 Uhr die Pforten für Besucher. Ein kostenloser Parkplatz steht am Eingang zur Verfügung. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre zahlen drei Euro.

Von Stefanie Fechner