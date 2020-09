Schwedischer Flohmarkt in Hammer

Hammer

Alte und neue Sachen aus Schweden gibt es am Sonnabend in Hammer. Dann findet auf dem Grundstück der Familie Lehmann, Liebenthaler Straße 26a, ein Flohmarkt statt.

Alle Mitglieder der Familie sind Schweden-Fans und fahren im Jahr mehrfach dorthin. Dabei, so sagt Silvana Lehmann, werde immer viel gekauft. Einiges von dem, was sich angesammelt hat, wird nun auf dem Grundstück platziert und kann gekauft werden – Keramik, Geschirr, Möbel, Lampen, Truhen Kommoden und viele andere Sachen mehr. Dazu gibt es Kaffee und schwedisches Gebäck. Los geht es um 10 Uhr. Das Ende ist offen. Es darf also lange und intensiv gestöbert werden.

Von Bert Wittke