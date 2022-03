Schwerer Unfall zwischen Nassenheide und Freienhagen: 82-Jähriger im Auto eingeklemmt

Nassenheide/Freienhagen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag (4. März) gegen 9.30 Uhr auf der Ortsverbindung zwischen Nassenheide und Freienhagen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 82-jähriger Berliner mit seinem BMW auf der L 213 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich geradeaus fuhr. Dabei geriet er in den Gegenverkehr, wo er mit dem VW eines 41-jährigen Mannes aus Oberhavel zusammenstieß.

Zwei Männer bei Unfall nahe Freienhagen schwer verletzt

„Der Oberhaveler wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Der 82-jährige Berliner wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die L213 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

