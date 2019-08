Liebenwalde

Die Zahl und das Ausmaß von Waldbränden haben in den vergangenen Jahren in Brandenburg spürbar zugenommen. Das liegt zum einen daran, dass die Sommer offensichtlich immer heißer und trockener werden. Zum anderen häuft sich in den Wäldern der Mark die Zahl der Brandstiftungen.

Die Schäden, die die verheerenden Waldbrände anrichten, sind enorm. Zugleich wird aber auch die Belastung für die Feuerwehrleute immer größer, wobei es zum überwiegenden Teil Kameradinnen und Kameraden freiwilliger Feuerwehren sind, die sich den Flammen entgegenstemmen und sie löschen müssen.

Ihnen gut und umfassend zu helfen, diesen Job schnell, effektiv und sicher durchführen zu können, muss das Ziel aller sein, die für den Brandschutz in Brandenburg Verantwortung tragen. „Es ist längst an der Zeit, dass die Politik reagiert und sich mit den Praxisleuten zusammensetzt“, sagt Siegbert Podschadly. Der 53-Jährige ist so ein Praxismensch, leitet er doch in Liebenwalde ein Vermessungsbüro.

Sarina Franke und Siegbert Podschadly präsentieren stolz die Ergebnisse ihrer Arbeit. Quelle: Bert Wittke

Im Zuge dieser Arbeit wurde von ihm und seiner Mitstreiterin Sarina Franke eine – so kann ohne Übertreibung behauptet werden – bahnbrechende Idee geboren und schrittweise derart weiterentwickelt, dass Siegbert Podschadly damit nun an die breite Öffentlichkeit gehen möchte.

Die Rede ist von einem Rettungssystem, das auf einer digitalen Havarie- und Katastrophenschutzkarte basiert. Zum Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Liebenwalde am Sonntag (11. August 2019) wird der Chef des Vermessungsbüros, der die Karte gemeinsam mit seinem Arbeitsteam aufgebaut und ständig weiterentwickelt, präzisiert und komplimentiert hat, diese an die Liebenwalder Kameraden übergeben.

Zugleich hat er zahlreiche Politiker, Verwaltungsangestellte und Feuerwehrleute für diesen Tag eingeladen, um ihnen die Vorteile dieser Karte zu erläutern. Möglich geworden ist die Entwicklung dieses Systems durch die Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem TAV und der Stadt Liebenwalde.

Sieben Jahre Arbeit

Bürgermeister Jörn Lehmann, Christian Schnur und Wolfhard Raasch vom TAV Liebenwalde sowie Marion Michalski und Christa Janz von der Stadt Liebenwalde waren die ersten praktischen Nutzer und beeinflussten somit aktiv durch ihre Wünsche den Aufbau und den Fortschritt der ersten digitalen mobilen Karte. Dies liegt jetzt mehr als sieben Jahre zurück.

Für die derzeitigen Nutzer ist die mobile Karte ein nicht mehr wegzudenkendes tägliches Arbeitsmittel geworden. Und die Karte wuchs weiter inhaltlich und themenbezogen. Die sich häufenden Katastrophen wie Brände, Überschwemmungen und dergleichen waren Anlass für eine Weiterentwicklung und Entstehung der heutigen mobilen Havarie- und Katastrophenschutzkarte.

Sie sieht die Karte auf dem Tablet aus. Quelle: Bert Wittke

Zu den größten Vorzügen gehört dabei zweifellos, dass diese Karte offline funktioniert. Es ist kein Internet, also auch kein Mobilfunk dafür erforderlich. Gerade für Brandenburg, wo es bezüglich eines schnellen Internets noch erhebliche weiße Flecken gibt, ein unschätzbarer Vorteil.

Lediglich ein Akku ist nötig

Gewitter, Starkregen, orkanartige Winde - nichts kann sich störend auf die Funktionsfähigkeit der Karte auswirken. Um mit ihr arbeiten zu können, benötigen die Feuerwehrleute oder andere Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Organisationen ( DRK, THW) oder auch der Polizei lediglich Strom, also einen geladenen Akku.

In der Folge können sich die Einsatzkräfte auf dem Display eine Karte des Einsatzgebietes einstellen, in der zahlreiche, für den Einsatz notwendige Informationen enthalten sind, wobei derzeit ein Wechsel zwischen Karten- und Luftbildansicht möglich ist.

Standorte von Hydranten werden angezeigt

Je nach Erarbeitungs- und Aktualisierungsstand finden zum Beispiel Feuerwehrleute dort neben den möglichen Zuwegungen zum Einsatzort auch den Verlauf von Trinkwasserleitungen und – basierend auf einer Zehn-Meter Ortung – die Lage von Hydranten und anderen Löschwasseranschlüssen und deren Nutzbarkeit (Freischaltung) oder auch die Lage von Gewässern und Seen. Mit wenigen Handgriffen auf dem Display lassen sich auch in Windeseile die Entfernungen dorthin ermitteln.

Oder anders ausgedrückt - ein Einsatzleiter der Feuerwehr weiß bereits während der Anfahrt zum Brandort, die ihm ebenfalls visuell angezeigt wird, wo sich in der Nähe künstliche oder erbaute Wasserentnahmestellen befinden, ob sie nutzbar sind, wie weit es bis dorthin ist und folglich wie viele Meter Schlauch verlegt werden müssen. Was das an wichtiger Zeitersparnis für die Löscharbeiten und damit für die Rettung von Menschenleben oder Sachwerten bedeutet, lässt sich leicht ermessen.

Basierend auf Daten des Katasteramtes

Um die Karte erarbeiten und mit allen feuerwehrtechnischen Daten ausstatten zu können, konnten Siegbert Podschadly und sein Team auf die Daten des kreiseigenen Katasteramtes zurückgreifen. Außerdem gab es Zuarbeiten vom Trink- und Abwasserzweckverband (TAV) und von der Stadtverwaltung Liebenwalde.

„Wichtig ist, dass die Daten ständig aktualisiert werden, um mit dieser netzunabhängigen Karte immer auf dem neusten Stand zu sein“, sagt Siegbert Podschadly. Was er und sein Team erarbeiten konnten, sei eine Grundversion, die jederzeit erweiterbar ist. Dies koste jedoch auch immer Geld, weshalb der Liebenwalder unbedingt die Politik mit ins Boot holen will.

Erste Gespräche hat es im Vorfeld bereits gegeben. Andernfalls hätte Siegbert Podschadly für sein koordinatenbasierendes geschlossenes System nicht auf die umfangreichen Daten des Katasteramtes Oberhavel zurückgreifen können. Dank Frank Netzband, Leiter des Katasteramtes Oberhavel, können nunmehr Tests für die Ausweitung der Karte auf das Gebiet des gesamten Landkreises stattfinden.

System ist auf ganz Brandenburg übertragbar

Die einfache Handhabbarkeit der Karte ist ein weiterer großer Trumpf. Ist doch bei der personellen Lage in den freiwilligen Feuerwehren nicht davon auszugehen, dass bei Alarmierungen immer ein erfahrener und ortskundiger Feuerwehrmann die Einsatzleitung übernehmen kann.

Mit der digitalen Havarie- und Katastrophenschutzkarte würde nunmehr aber auch ein noch unerfahrener Kamerad den Einsatzort bei Tag und auch in der Nacht finden und zum Beispiel bereits im Vorfeld Informationen zu den vorhandenen Wasserentnahmestellen bekommen. Das spielt zugleich auch eine wichtige Rolle bei Großeinsätzen, zu denen in der Regel Feuerwehren hinzugerufen werden, die über keinerlei Ortskenntnis verfügen. Niemand muss sich dann eine Karte aus dem Internet aufrufen, ausdrucken und versuchen, sich danach zurechtzufinden.

Die digitale und internetunabhängige Karte von Siegbert Podschadly und seinem Team führen die Wehren auch in unbekanntem Terrain schnell und sicher zum Zielort. Denn das digitale Rettungssystem ist sowohl auf den Kreis Oberhavel als auch das gesamte Land Brandenburg übertragbar. Genau dazu ist aber dringend Unterstützung der Träger des Brandschutzes auf Landes- und Kreisebene erforderlich.

Von Bert Wittke