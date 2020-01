Dieses Einsatzfahrzeug hat mehr Plätze als die Feuerwehr Mitglieder: Die tapferen Fünf aus Freienhagen

Freienhagen

Sechs Parkplätze, ausdrücklich für die Feuerwehr, befinden sich am Gerätehaus der Feuerwehr Freienhagen im Malzer Weg. Genutzt werden diese jedoch eher selten – und wenn dann sind nie alle Plätze belegt. Gleiches gilt für das Feuerwehrfahrzeug im Gerätehaus. Auch dort gibt es mehr Plätze, als Einsatzkräfte vorhanden sind.

Am Tage kaum einsatzbereit

Heiko Schulz (47) ist der Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Freienhagen. „2010 habe ich den Posten des Wehrführers übernommen“, erzählt er. „Da waren es noch zwölf aktive Kameraden. Mittlerweile sind wir nur noch zu fünft.“ Das Personalproblem bei den Freienhagenern ist akut. „Alle Kameraden sind berufstätig und arbeiten außerhalb, einer ist als Lkw-Fahrer unter der Woche gar nicht zu Hause. Und Familie haben wir ja auch noch.“ Am Wochenende sieht die Situation etwas besser aus. „In der Woche können wir oftmals gar nicht ausrücken, wenn ein Alarm kommt“, erklärt Heiko Schulz. Daher wird bei einem Alarm für Freienhagen auch immer die Ortsfeuerwehr aus Neuholland mitalarmiert.

Das moderne Gerätehaus wurde 2006 neu gebaut. Die Voraussetzungen für die Kameraden sind gut. Quelle: Stefanie Fechner

Auch den Förderverein gibt es nicht mehr

Etwa 330 Einwohner zählt der Ortsteil der Stadt Liebenwalde. „Das ist auch ein gesellschaftliches Thema“, findet der Ortswehrführer. „Ein Ehrenamt bedeutet Arbeit ohne Verdienst. Das wollen viele einfach nicht mehr machen.“ Außerdem nimmt die Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr gerade anfangs viel Zeit in Anspruch. „Um aktiv Einsätze fahren zu können, ist ja erst mal eine Grundausbildung erforderlich. Der Truppmann muss gemacht werden, ein Kurs in Erster Hilfe, ein Lehrgang zum Funken.“ Auch die Aufwandsentschädigung von 7,50 Euro je Einsatz locke heute niemanden mehr hinter dem Ofen hervor, so Schulz. „Aber man kann es nicht erzwingen.“

Dabei sind die Voraussetzungen in Freienhagen sehr gut. 2006 gab es ein neues Gerätehaus für die Kameraden, die Ausstattung entspricht modernsten Standards. „Die Stadt Liebenwalde tut ihr Bestes für uns. Wir sind der Problemfall und das wissen wir auch, aber die Stadt hält an uns fest. Wir erhalten wirklich große Unterstützung.“ Und Heiko Schulz ist sich sicher: „Ist die Feuerwehr erstmal weg, dann bleibt das meist auch so.“ Aufgrund der personellen Situation gibt es auch keine Jugendfeuerwehr, in der Alters- und Ehrenabteilung befinden sich ebenfalls fünf Kameraden. „Auch den Förderverein für die Feuerwehr gibt es seit etwa drei Jahren nicht mehr“, bedauert Schulz.

Die Personalsituation bei den Freienhagenern ist prekär. Quelle: Stefanie Fechner

Jubiläum soll auch als Werbung dienen

Etwa 20 Einsätze hat die Freiwillige Feuerwehr Freienhagen im letzten Jahr absolviert. „In den Jahren zuvor waren es durch die Waldbrandserie in der Region bis zu 30 Einsätze“, weiß der 47-Jährige zu berichten. „Das hat uns schon ganz schön in Atem gehalten.“ Große Hoffnung setzt der Ortswehrführer in den neuen Ortsbeirat. „Da sitzen motivierte Leute, vielleicht kann man gemeinsam noch etwas retten.“ Die eigene Motivation leide allerdings trotzdem ab und zu, gibt er zu. „Aber man rafft sich immer wieder auf. Wenn die Sirene geht sind die Jungs da.“ Außerdem steht für die Freienhagener ein großes Jubiläum an. „Im August feiern wir 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr“, verrät Heiko Schulz. Dann wird es auch ein kleines Fest am Gerätehaus im Malzer Weg geben.

Eine Schließung ist absolut keine Option

Auch Liebenwaldes Bürgermeister Jörn Lehmann sieht den Festakt als Chance. „Wir werden das natürlich auch als kleine Werbemaßnahme für die Freiwillige Feuerwehr nutzen. So haben wir das zum Beispiel in Liebenthal auch schon gemacht – und es war von Erfolg gekrönt.“ Eine Schließung der Feuerwehr steht für Lehmann dagegen nicht zur Debatte. „Wir wisssen um die Probleme, aber über eine Schließung mache ich mir keine Gedanken.“ Und Heiko Schulz? Der wünscht sich nichts sehnlicher als neue Einsatzkräfte. „Im Idealfall bekommen wir drei, vier Leute mehr. Das wäre für uns ein Glücksfall.“ Wer sich für ein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr Freienhagen interessiert, kann sich gern telefonisch unter 033051/25 92 4 bei Heiko Schulz melden.

Von Stefanie Fechner