Stadtbrandmeister im Interview: Ein neues Feuerwehrfahrzeug für Liebenwalde

Liebenwalde

Heiko Müller leitet als Stadtbrandmeister die Geschicke der Löschzüge der Stadt Liebenwalde. Die MAZ hat den 41-Jährigen zum Interview gebeten und mit ihm über Corona, Neubeschaffungen und in Erinnerung gebliebene Einsätze gesprochen.

Herr Müller, auf wie viele Einsatzkräfte kann die Stadt Liebenwalde derzeit zurückgreifen?

Insgesamt versehen derzeit 108 aktive Einsatzkräfte ihren Dienst, sie verteilen sich auf die Stadt Liebenwalde und die dazugehörigen Ortsteile.

Ist die Anzahl an aktiven Einsatzkräften ausreichend?

Das ist bei Weitem nicht ausreichend. Es fehlen überall noch Einsatzkräfte, aber besonders am Standort Liebenwalde suche ich händeringend nach Unterstützung. Aktuell ist die Lage in einigen Ortsteilen aber durch Neuzugänge besser geworden.

Im Januar 2020 wurd ein neues Tanklöschfahrzeug in den Dienst gestellt. Quelle: Stefanie Fechner

Welche Ortsteile konnten sich denn über Unterstützung freuen?

Vor allem Liebenthal, Neuholland und Kreuzbruch haben sich gemausert. Die Ortswehrführer suchen aktiv das Gespräch mit den Menschen und sind damit recht erfolgreich. Aber auch die Löscheimer-Aktion in Liebenthal oder eine Flyer-Aktion in Kreuzbruch hatten Erfolg. Allein in Neuholland sind acht neue Einsatzkräfte dazu gekommen, da ist die Freude allseits groß.

Gibt es auch Sorgenkinder?

Nach wie vor ist die Ortsfeuerwehr Freienhagen das Sorgenkind, dort ist es um Einsatzkräfte schlecht bestellt. Aber auch in der Stadt Liebenwalde haben wir deutlich zu wenig Einsatzkräfte.

Wie viele Fahrzeuge müssen denn in Liebenwalde im Einsatzfall besetzt werden?

Im Alarmfall werden hier sechs Fahrzeuge besetzt, darunter die Drehleiter, das Tanklöschfahrzeug und das Hilfeleistungslöschfahrzeug. In den kommenden Wochen erhalten wir einen neuen Gerätewagen Logistik, dafür wird ein altes Löschfahrzeug aus dem aktiven Dienst genommen und der Jugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt.

In welchen Bereichen wird der Gerätewagen zukünftig eingesetzt werden?

Er wird für die Einsatzstellenhygiene benötigt. Nur so ist die nötige schwarz-weiß Trennung und die Verhinderung von Kontaminationsverschleppung möglich, um das Thema kommt man nicht mehr herum. Natürlich wird der Gerätewagen auch für allgemeine Versorgungsaufgaben und technische Hilfeleistungen zur Verfügung stehen.

Die Kameraden aus Kreuzbruch konnten sich über zahlreichen Zuwachs freuen. Quelle: Enrico Kugler

Welchen Stellenwert hat denn das Thema Einsatzstellenhygiene?

Es nimmt mehr und mehr zu, da gibt es ja auch konkrete Vorschriften, wie das auszusehen hat. Eigentlich müsste solch ein Fahrzeug mittlerweile bei jedem Träger des Brandschutzes stehen. Ich sehe aber auch, dass viele zum Beispiel gar keinen Stellplatz dafür haben. Und man muss ja auch die Leute haben, um das Fahrzeug zu besetzen, und finanziert werden muss es ja auch. Aber man muss auf jeden Fall anfangen zu handeln.

Sind noch weitere Neuanschaffungen geplant?

Für die Ortsfeuerwehr Kreuzbruch ist ein neues Fahrzeug in Planung.

Die Coronapandemie ist ja auch an den freiwilligen Feuerwehren nicht spurlos vorbei gegangen. Wie wurde in Liebenwalde damit umgegangen?

Wir haben unsere Ausbildungen weiterhin unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes durchgeführt. Heißt also kleine Gruppe, viel Abstand und Mund-Nasen-Schutz. Nur direkt zu Beginn der Pandemie gab es eine Zeit lang keine Ausbildungen. Die Jugend- und Minifeuerwehr wurde und wird allerdings nicht in den Ausbildungsbetrieb mit aufgenommen.

Die Liebenwalder Jugendfeuerwehr. Quelle: Robert Roeske

Wie wichtig ist denn die Jugendfeuerwehr, welchen Stellenwert hat sie?

Wir freuen uns natürlich über jeden, den wir von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Einsatzdienst übernehmen können. Es ist toll, dass die Kinder für diese Sache sensibilisiert werden, auch wenn einige von ihnen leider für die Ausbildung oder das Studium wegziehen.

Wie steht es denn um das aktuelle Einsatzgeschehen?

Im Durchschnitt fahren wir pro Jahr etwa 120 Einsätze. In diesem Jahr steht der Löschzug Liebenwalde jetzt aktuell bei 30 Einsätzen. Dabei handelt es sich vorwiegend um technische Hilfeleistungen.

Welcher Art waren denn die Einsätze des vergangenen Jahres?

Vorwiegend handelte es sich um Verkehrsunfälle, vor allem auf den Landstraßen, die von Pendlern genutzt werden. In Erinnerung ist mir ein Unfall in Neuholland geblieben, als dort ein 17-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Der Vater des Jugendlichen war Beifahrer und wurde dabei schwer verletzt, die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig.

SIm Oktober prallte ein 17-Jähriger in Neuholland gegen einen Baum. Quelle: Steffi Fechner

Wie sieht es denn mit der Thematik der Waldbrände aus?

Die haben im letzten Jahr abgenommen. Woran das liegt kann ich aber nicht sagen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Technik und der Ausstattung der Feuerwehr?

Wir sind technisch gut ausgestattet. Ein Dank an dieser Stelle auch an die Stadtverwaltung für die Unterstützung.

Gibt es Planungen für das laufende Jahr hinsichtlich der Feuerwehr?

Planungen für dieses Jahr gibt es bezüglich der Feuerwehr kaum, durch Corona ergibt sich ja eine äußerst dynamische Lage. Wir haben aber die Hoffnung, dass sich bald alles wieder etwas normalisiert.

Von Stefanie Fechner