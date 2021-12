Sterntaler-Aktion der MAZ für Familie aus Neuholland: Heinemanns sind allen Helfern von Herzen dankbar

Neuholland

„Wir müssen uns weiter in Geduld üben“, sagen Claudia und Björn Heinemann. Es gehe momentan immer noch sehr viel Zeit für Gespräche mit Gutachtern und Versicherungsmitarbeitern drauf. Und die seien auch sehr anstrengend, weil die Situation natürlich ungewohnt ist. Ungewöhnlich ist derzeit so einiges im Leben der Familie Heinemann aus Neuholland. Sie hat bei einem Hausbrand am Abend des 6. November ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Als das Feuer seinerzeit ausbrach, hatte Claudia Heinemann nur noch ihre Handtasche und den Schulranzen von Tochter Clara greifen können. Dann flüchtete sie ihrer Tochter hinterher ins Freie. Dort hatte die Familie dann miterleben müssen, wie große Teile ihres Hauses – ein Vierseithof unweit der Bundesstraße 167 – ein Raub der Flammen wurden. Seither ist die Familie in einer Wohnung auf dem Gelände Christoph Plass , der in Neuholland einen Landwirtschaftsbetrieb betreibt und zu dessen Angestellten der Vater der Unglücksfamilie, Björn Heinemann gehört, untergekommen.

Die Warterei geht an die Nerven

Dort versucht die Familie, das Unglück zu verarbeiten. „Das gelingt meiner Frau und meiner Tochter offensichtlich etwas besser als mir“, sagt Björn Heinemann. Das ganze Unglück komme doch hin und wieder noch in ihm hoch. Das liege sicher auch daran, dass ihn die Warterei ziemlich nervt und er sich jetzt auch noch einen Bänderriss am Fuß zugezogen hat, als er mit Hund „Niro“ Gassi gegangen ist. Seine Frau sei da entspannter. „Wir können es ja nicht ändern“, sagt Claudia Heinemann. Gerade jetzt, so kurz vor Weihnachten, seien auch schon viele Leute im Weihnachtsurlaub. Sie hoffe mit den notwendigen Behördengängen und Behördengesprächen im Januar soweit zu sein, dass man dann mit den Arbeiten auf dem Grundstück loslegen könne.

Die sechsjährige Clara freut sich, wenn ihr Leute, die der Brand-Familie helfen möchten, Päckchen mit Spielsachen schicken. Quelle: Robert Roeske

Mit der Sterntaler-Weihnachtsaktion möchten die MAZ sowie zahlreiche ihrer Leserinnen und Leser einer schönen Tradition folgend Menschen in Not helfen. Auf dem bei der Stadt Liebenwalde eingerichteten Spendenkonto sind bislang nach Auskunft der Familie mehr als 15 000 Euro eingegangen, wofür sich die Heinemanns auf diesem Weg von ganzem Herzen bedanken wollen. „Es erreichen uns immer noch ganz liebe Nachrichten und Hilfsangebote“, berichtet Claudia Heinemann. Erst in der vorigen Woche sei zum Beispiel ein Paket aus Potsdam eingetroffen. Eine Mutter hatte zusammen mit ihrer Tochter Leni Geschenke verpackt und diese nach Neuholland geschickt. Eine selbst gestaltete Weihnachtskarte sei auch noch dabei gewesen. „Da haben wir uns sehr drüber gefreut“, erzählt Claudia Heinemann. In der kommenden Woche hat Papa Björn Heinemann frei und möcht mit der sechsjährigen Tochter Clara ein wenig basteln oder, so es sein Fuß zulässt, ein wenig durch die Heide spazieren gehen. Am 22. Dezember wolle die Familie dann zum Vater von Björn Heinemann nach Hasewinkel (Nordrhein-Westfalen) fahren.

MAZ versteigert HB-Keramik zugunsten der Heinemanns

Wer den Heinemanns helfen möchte, kann dies gerne über das Spendenkonto bei der Stadt Liebenwalde tun oder auch bei der Aktion „MAZ-Sterntaler“ mitmachen. Die Märkische Allgemeine Zeitung in Oranienburg versteigert noch bis zum 19. Dezember gemeinsam mit den HB-Werkstätten wieder Keramik zur Weihnachtszeit. Der Erlös kommt der Familie Heinemann zugute. Vielleicht hilft das Geld auch, Claras Wunschzettel, den sie an den Weihnachtsmann in Himmelpfort geschickt hat, in Erfüllung gehen zu lassen. Dort stehen neben Spielzeug von Lego-Friends auch ein Tatoo- und ein Nagelstudio sowie eine Tony-Hörspielbox drauf.

Von Bert Wittke