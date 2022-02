Sturm Zeynep verwüstet den Haustierpark Liebenthal

Liebenthal

Die Winterstürme „Ylenia“ und „Zeynep“ hielten den Landkreis Oberhavel in den vergangenen Tagen in Atem. Auch im Haustierpark Liebenthal haben die Stürme schwerste Schäden hinterlassen. Rund 38 Bäume hat der Wind aus dem Boden gerissen. „Einer ist mit Wucht in das Ferkel-Gehege gefallen“, erzählt eine immer noch geschockte Lydia Rick. Zum Glück hätten aber alle Tiere die Sturmnächte unbeschadet überstanden. „Aber sie sind noch total verängstigt, so etwas geht auch an den Tieren nicht spurlos vorbei.“

Liebenthal: Zwei Wollschwein-Ferkel im Sturm-Chaos geboren

Am Sonnabend kam Tierpark-Chefin Lydia Rick kaum in den rückwärtigen Teil des Parks. „Je weiter ich nach hinten gekommen bin, desto schlimmer wurde es.“ Eine Situation, die ihr die Tränen in die Augen trieb. Die Höhe des entstandenen Schadens – Gatter, Zäune und Gehege wurden zum Teil erheblich beschädigt – kann Lydia Rick noch nicht abschätzen. „Aber im fünfstelligen Bereich bewegen wir uns auf jeden Fall.“

Inmitten des Sturms kam Nachwuchs im Haustierpark Liebenthal zur Welt. Quelle: privat

Ab Freitag soll der Park wieder für Besucher geöffnet werden. Und einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es auch: Mitten in der Sturmnacht zu Sonnabend wurden zwei kleine Wollschwein-Ferkel geboren. Die sollen – na klar – Zeynep und Ylenia heißen.

