Tiernotrettung: Liebenwalder Feuerwehr muss eingeklemmtes Pferd befreien

Neuholland

Zu dem Stichwort „Tier in Not“ wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Liebenwalde und Neuholland am Sonnabend (1. August) gegen 14 Uhr alarmiert. Am Zehdenicker Damm in Neuholland sollte ein Pferd feststecken. „Vor Ort zeigte sich, dass das Pferd wohl über einen Laufgang über den dortigen Graben geführt wurde“, erklärte der Liebenwalder Stadtbrandmeister Heiko Müller.

Dabei stürzte das Pferd von dem Laufgang und blieb zwischen der kleinen Brücke und einem daneben verlaufenden Rohr stecken. „Ein Tierarzt aus Schönfließ wurde an die Einsatzstelle gerufen, da das Pferd vor der Rettung mit einem Beruhigungsmittel behandelt werden musste“, so Müller weiter. Erst danach konnten die Einsatzkräfte das Pferd mittels Seilwinde aus dem Graben holen. Nach ersten Erkenntnissen hat das Pferd durch den Unfall keine lebensgefährlichen Verletzungen davon getragen, es befinde sich aber in einer Tierklinik. Die Besitzerin des Pferdes wurde leicht an der Hand verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Gegen 18 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

