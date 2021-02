Tierschutzorganisation appelliert an Zirkus Tiere abzugeben

Liebenwalde

Schwierige Zeiten für Zirkusse mit Tieren: Das Veranstaltungsverbot aufgrund der Coronakrise traf sie gleich zu Beginn der Tourneen im letzten Frühjahr. Die fehlenden Einnahmen brachten insbesondere Zirkusse mit kostspieliger Tierhaltung in eine prekäre Lage. Durch den andauernden Lockdown dürfen die Ensembles weiterhin nicht auftreten und haben schon öffentlich um Geld- und Futterspenden gebeten.

Tierschutzorganisation appelliert an Zirkus

Auch der Circus Kunterbunt ist betroffen und mit rund 40 Tieren, darunter Lamas, Pferde, Ziegen und Gänse, wieder in Liebenwalde gestrandet. Die Situation habe sich so weit zugespitzt, dass die Versorgung der Tiere vom Zirkus nicht mehr aus eigener Kraft gewährleistet werden kann. Daher appelliert die Tierschutzorganisation Peta dringend an das Zirkusunternehmen, die Tiere dauerhaft an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder geeignete Auffangstationen abzugeben.

Zudem bittet Peta die zuständige Veterinärbehörde, die Versorgung der Tiere sicherzustellen und bei der Vermittlung zu unterstützen. „Viele Zirkusse sind nicht in der Lage, die Tiere in Krisenzeiten ausreichend zu versorgen. Deswegen appellieren wir an betroffene Betriebe, sie nun freiwillig abzugeben und dem Vorbild tierfreier Zirkusunternehmen zu folgen“, so Biologin Yvonne Würz, Peta’s Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche. „Tiere gehören ohnehin nicht in einen Zirkus, und spätestens jetzt dürfte angesichts der prekären finanziellen Lage vieler Kleinzirkusse klar sein, dass ihnen ein weiteres Leben im Zirkus erspart bleiben muss.“

Tierleid in Zirkusbetrieben ist systembedingt

Und weiter: „In Zirkusbetrieben leiden nicht nur Wildtiere unter den unnatürlichen Bedingungen – auch die Haltung von Tieren wie Kamelen, Pferden oder Ponys ist bei vielen Zirkussen mangelhaft.“ Immer häufiger müsse Peta die Veterinärämter auffordern, die Tierschutzrichtlinien auch in Betrieben durchzusetzen, die keine Wildtiere mitführten.

Die Tierrechtsorganisation fordert ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus: „Denn die Unterbringung in kleinen Gehegen und eine oftmals mangelhafte Versorgung, die ständigen Transporte sowie die von Gewalt und Zwang geprägte Dressur führen zu Verhaltensstörungen, Krankheiten und oftmals zu einem frühen Tod.“

Peta weiter: „Deutschland sollte in dieser Hinsicht dem Beispiel anderer Staaten folgen: So haben Griechenland, Malta und Zypern die Haltung von Tieren in Zirkusbetrieben bereits komplett verboten.“

Zukunft ohne Tierdressuren

Erfolgreiche Zirkusgrößen bewiesen, dass tierfreie Shows die Zuschauer begeistern, heißt es bei Peta: Circus Roncalli zum Beispiel verabschiedete sich schon in den 90er-Jahren von Wildtierdressuren, nahm 2018 auch die Pferde aus dem Programm und ist nun gänzlich tierfrei. Das Unternehmen erfahre für sein tierleidfreies Konzept und die zukunftsweisende Hologrammtechnologie weltweit Zuspruch. Auch der Moskauer Circus führte nach der Corona-Pause seine Gastspiele ohne Tiernummern fort und setzt zeitweilig ausschließlich auf menschliche Darsteller. Weitere Unternehmen – wie Flic Flac oder Cirque du Soleil – feiern ohne Tierdressuren große Erfolge und sind oft im Voraus ausgebucht.

Peta sieht Zoos in der Verantwortung

Bei der Aufnahme von notleidenden Tieren aus Zirkusbetrieben sieht Peta auch zoologische Einrichtungen in der Verantwortung, die jedes Jahr viele Millionen Euro an Steuergeldern für die Aufrechterhaltung der Zoobetriebe erhalten. Peta fordert, dass Zoos die sinnlose Zucht und Zurschaustellung von Tieren beenden und stattdessen künftig ausschließlich als Auffangstationen für Tiere aus schlechter Haltung fungieren. Peta’s Motto lautet in Teilen: Tiere sind nicht dazu da, dass sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Weltanschauung, die den Menschen als allen anderen Lebewesen überlegen einstuft.

