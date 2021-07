Tödlicher Verkehrsunfall in Liebenwalde: Motorradfahrer stirbt auf der B167

Liebenwalde

Auf der Ernst-Thälmann-Straße (B167) in Liebenwalde hat sich am Montagnachmittag (26. Juli) gegen 13.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang ereignet. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf MAZ-Nachfrage erklärte, habe sich der Unfall nahe der dortigen Tankstelle zugetragen. „Ein Motorrad der Marke Kawasaki mit Oberhaveler Kennzeichen soll nach derzeitigen Erkenntnissen nur auf dem Hinterrad fahrend vom Tankstellengelände in Richtung der Zehdenicker Straße gefahren sein.“ Dabei sei das Motorrad gegen die Bordsteinkante geraten, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine verlor.

„Das Motorrad geriet frontal in den Gegenverkehr und überschlug sich anschließend mehrfach.“ Zeugen, so Dörte Röhrs, hätten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet und Feuerwehr sowie Rettungsdienst verständigt. Doch für den Motorradfahrer, der zudem nach Polizeiangaben keine Sicherheitskleidung trug, kam jede Hilfe zu spät. „Der Verunglückte verstarb noch an der Unfallstelle“, so die Pressesprecherin abschließend.

Von MAZonline