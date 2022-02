Toni Junior ist bei Tina in Liebenthal angekommen

Liebenthal

Ohne einen Schupser in die richtige Richtung läuft manchmal einfach nichts. Da geht es den Schweinen wie den Menschen, wie sich am Freitagmittag im Haustierpark in Liebenthal zeigte. Toni Junior, ein rund 80 Kilogramm schwerer und ein dreiviertel Jahr alter Eber, fand seinen geräumigen Hänger mit dem frischen Stroh viel zu schön, um ihn zu verlassen. Das musste er aber, und so dirigierte ihn Tierpfleger Bennis in die richtige Richtung, in dem Fall das Gehege des Haustierparks.

Es brauchte einen kleinen Schupser, den Wollschwein-Eber vom Anhänger zu bekommen. Quelle: Robert Roeske

Er hatte am Vormittag das Mangalitzer Wollschwein im Wildpark Schorfheide, wo er beschäftigt ist, in den Anhänger bugsiert und sich dann auf den Weg nach Liebenthal gemacht. Hier hat Toni Junior sein neues Zuhause und tritt die Nachfolge von Eber Toni an. Der war beim Sturm Ende Januar von einer umstürzenden Kiefer erschlagen worden, die dem Wind nicht standhalten konnte. Neben den Pflegern und Tierparkchefin Sylvia Strick leidet seitdem besonders Wollschwein-Dame Tina, seine Partnerin. „Sie ist richtig verängstigt. Kam sie früher im Galopp auf die Pfleger zu, rennt sie jetzt weg, wenn wir ins Gehege kommen“, beschreibt sie die vergangenen Tage. Mit dem Neuankömmling hat auch sie wieder einen Partner im 5000 Quadratmeter großen Gehege. „Er hilft ihr vielleicht darüber hinweg“, hofft Lydia Strick. Und natürlich hofft sie auch auf Nachwuchs der beiden, auch wenn es bis dahin noch einige Zeit dauert. Zum einen muss Toni Junior erst einmal durch die Pubertät, zum anderen ist Tina höchstwahrscheinlich tragend vom erschlagenen Toni.

Behutsam wurde das Gespann durch den Haustierpark bugsiert. Quelle: Robert Roeske

Pubertierend zeigt er sich dann auch eine gute halbe Stunde nach Ankunft. Da war im Nachbargehege ein mehr als doppelt so schwerer Eber auf das neue Gesicht aufmerksam geworden. Zumindest beim Imponiergehabe – Eber schlagen dazu die Kiefer aufeinander und den Speichel zu Schaum – ließ der deutlich kleinere Toni Junior keinen Unterschied zum Kontrahenten erkennen. Gut, dass der Zaun zwischen den beiden war.

Tina hingegen reagierte relativ ruhig und gelassen auf ihren neuen Mitbewohner. Der hatte ihre Fährte als erstes aufgenommen und war ihr gefolgt. Die beiden umkreisten sich in immer kleineren Radien und gingen schließlich auf Tuchfühlung, bei der es friedlich blieb.

Deutschlandweit gesucht

„Wir hatten nach dem Sturmunfall deutschlandweit Züchter angeschrieben“, berichtet Lydia Strick weiter. Groß sei die Auswahl bei der alten Haustierrasse nicht – die Art ist vom Aussterben bedroht. Umso schöner, dass man dann in der direkten Nachbarschaft im Wildpark Schorfheide fündig geworden sei, so Lydia Strick.

Von Björn Bethe