Umgeben von Seen und Wäldern: In Hammer ist die Natur der größte Trumpf

Hammer

Der Liebenwalder Ortsteil Hammer ist gesegnet mit Wasserreichtum. Schon auf dem Weg in die 580-Einwohnergemeinde sieht man links und rechts der Ortschaft zwei Seen – quasi als Schneise mittendurch führt der Ort Hammer. „Dass wir vom Wutzsee und dem Kuhpanzsee umgeben sind ist schon ein Segen für den Ort. Vor allem die Badestelle am Wutzsee ist gerade in den Sommermonaten sehr frequentiert und beliebt“, berichtet auch Ortsvorsteher Guido Pieterek.

Die Badestelle am Wutzsee in Hammer. Quelle: Knut Hagedorn

Einkaufsmöglichkeiten sind rar gesät in Hammer, eine einzige ist noch übrig geblieben – die Bäckerei Kowsky in der Eberswalder Straße 21. Bei unserem Streifzug durch den Ort hatten wir allerdings leider kein Glück – denn am Montag hat die Backstube geschlossen. „Wir hatten auch mal einen Fleischer im Ort, leider ist dieser weg. Wir hoffen demnach, dass der Bäcker uns noch lange erhalten bleibt, er ist extrem wichtig für unsere Ortschaft“, berichtet Landwirt Heino Heinz.

Der Bäcker in Hammer – am Montag leider geschlossen. Quelle: Knut Hagedorn

Der 53-Jährige steht zusammen mit seinem Mitarbeiter Paul Neuwirth auf einer riesigen Weidefläche im Hammerbruch, etwas außerhalb gelegen von Hammer. „Ich bin in Liebenwalde geboren, wohnte zwischenzeitlich in Lehnitz, seit 2004 wieder in Hammer“, berichtet Heinz, während er gerade eine Koppel abbaut. „Hier zu leben ist einfach toll, man ist inmitten der Natur, umgeben von Seen. Dazu grenzt Hammer an die Schorfheide, eines der größten Waldgebiete Europas. „Alleine der Tierbestand und die damit verbundene Artenvielfalt ist grandios“, schwärmt Landwirt Heinz. Für den 53-Jährigen hat sein Wohnort aber noch einen weiteren Vorteil. „Wir liegen quasi zwischen den größeren Städten Eberswalde, Neuruppin und Oranienburg. Die Wege dorthin sind nicht allzuweit.“

Hier fällt kein Tor mehr. Der Fußballverein in Hammer hat sich vom Spielbetrieb abgemeldet. Quelle: Knut Hagedorn

Die Corona-Pandemie ist auch in Hammer ein stetiger Begleiter: „Uns fehlen einfach die sozialen Kontakte. Das Leben im Ort steht still, was sehr schade ist“, berichtet Ortsvorsteher Pieterek. Ein weiterer Eckpfeiler in der Dorfgemeinschaft war über viele Jahre der heimische Fußballverein SV Hammer, bis er sich vor drei Jahren komplett vom Spielbetrieb abmeldete. „Das ist natürlich sehr schade gewesen, denn Heimspiele waren schon immer ein kleiner Festtag für unseren Ort, auch eine Art Begegnungsstätte für die Einwohner, wo man sich traf und ein wenig schwatzte“, erklärt Pieterek. Abmeldungsgrund war schlussendlich das fehlende Personal, hier hofft Pieterek auf einen Neustart. „Wir sind in Gesprächen mit einigen Vertretern des SV Hammer, wir hoffen, dass man es irgendwann wieder realisiert bekommt.“

Brita Figarow ist begeistert vom Zusammenhalt im Ort. Quelle: Knut Hagedorn

Auch das Dorfgemeinschaftshaus ist ein Treffpunkt vieler Generationen gewesen, bis Corona auch hier alles veränderte. Auch die installierte Kegelbahn, die einst im Vereinsheim in Zehlendorf stand, ist daher nur selten benutzt worden. Direkt angrenzend an das Dorfgemeinschaftshaus hat die freiwillige Feuerwehr ihr Domizil, seit 1904 existiert diese in Hammer. Wie in vielen anderen kleinen Gemeinden ist auch die Feuerwehr ein wichtiger sozialer Anker in Hammer. „Das finde ich macht auch Hammer aus, alle Vereine unterstützen sich, die Verbundenheit ist groß“, bemerkt auch Erzieherin Brita Fingarow.

Luisa Hunziger ist stellvertretende Kitaleiterin in Hammer. Quelle: Knut Hagedorn

In der Kindertagesstätte „Kuhpanzwichtel“ kann man auch sehr schön erkennen, dass der Ort nicht ausstirbt, sondern Nachwuchs durchaus vorhanden ist, wie die stellvertretende Kitaleiterin Luisa Hunziger erklärt: „Wir haben knapp 30 Kinder bei uns in der Einrichtung, wovon ein Großteil aus Hammer stammt.“ Direkt hinter der Kita ist der Kuhpanzsee gelegen, eine Idylle, nahezu wie gemalt. „Das ist wunderschön, wir versuchen oft mit den Kindern diesen See zu nutzen“, berichtet Hunziger. Und da wären wir wieder bei den absoluten Highlights des kleines Ortes Hammer – die beiden anliegenden Seen. Vor allem der Wutzsee ist Anziehungspunkt für Jung und Alt, in den Sommermonaten wird die Badestelle ausgiebig genutzt. „Wir konnten dort auch im vergangenen Jahr noch einiges bewerkstelligen“, sagt Ortsvorsteher Pieterek glücklich. Ein Spielplatz und ein Volleyballfeld laden zum Verweilen ein.

Malerisch: Der Wutzsee in Hammer. Quelle: Knut Hagedorn

Von Knut Hagedorn