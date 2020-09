Unfall: Charterboot kollidiert bei Liebenwalde mit Schleusenkammer

Liebenwalde

Polizeibeamte der Wasserschutzpolizei wurden am Mittwoch gegen 12 Uhr zu der Schleuse Bischofswerder gerufen, um dort einen Unfall aufzunehmen. Der 59-jährige Fahrer des Charterbootes gab gegenüber den Beamten an, dass sich das Heckruder nicht mehr ausschalten ließ. Infolgedessen wurde das Boot gegen die Schleusenkammer gedrückt. Durch die Dauerlast überhitzte vermutlich eine Batterie im Maschinenraum. Es kam zu einer Rauchentwicklung, woraufhin die an Bord befindlichen Personen dieses verließen. Die Feuerwehr baute die Batterie aus. Durch die Kollision des Bootes mit der Schleusenkammer entstand am Sportboot ein Schaden von zirka 1.000 Euro.

Von MAZonline