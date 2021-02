Unfall in Freienhagen: Auto fährt über Verkehrsinsel und kippt um

Freienhagen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen (1. Februar) gegen 7.25 Uhr auf der Dorfstraße in Freienhagen. „Dort kippte ein Pkw Renault auf die Seite, nachdem er zuvor über eine Verkehrsinsel fuhr“, erläuterte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. „Der Fahrer gab an, dass er seinen Scheibenwischer mit Wischwasser betätigt hatte“, erklärte die Pressesprecherin weiter. Diese sei dadurch gefroren, so dass er nichts mehr sah. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr ausrücken, die Straße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden.

Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

