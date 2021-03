Unfall in Liebenwalde: Drei Personen müssen ins Krankenhaus

Liebenwalde

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagvormittag gegen kurz nach 10 Uhr in der Havelstraße/Ecke Roßgartenweg in Liebenwalde. „Der 47-jährige Fahrer eines VW befuhr dabei die Havelstraße aus Richtung Liebenwalde kommend in Richtung Falkenthal. Dabei übersah er offenbar einen vor ihm befindlichen 56-Jährigen mit seinem VW, der verkehrsbedingt am Fahrbahnrand gehalten hatte und fuhr auf“, erläuterte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang.

Sowohl die beiden Männer als auch die im Ford befindliche Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Wie die Polizeisprecherin weiter mitteilte waren weder der Ford noch der Opel nach dem Zusammenstoß weiter fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Die Havelstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Von MAZonline