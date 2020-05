Schwerer Verkehrsunfall am Herrentag: Verunglückte bedanken sich bei den Rettern

Freienhagen/Nassenheide

Herrentag, später Nachmittag. Kurz nach halb sechs fährt der schwarze BMW die L 213 von Freienhagen kommend in Richtung Nassenheide. Plötzlich, 200 Meter hinter dem Ortsausgang, ereilt den 54-jährigen Fahrer (Name der MAZ bekannt) ein, wie er selbst sagt, „Blackout. So richtig erklären kann ich mir das bis heute nicht“. Weder sei er übermüdet gewesen, noch hatte er Alkohol getrunken. „Mit der Familie hatten wir uns einen schönen Tag in der Schorfheide gemacht“, blickt er auf den Tag zurück. Wie einen Sekundenaussetzer erlebte er den Moment des Unfalls. Sein Fahrzeug kommt auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Baum und kommt erst am nächsten Straßenbaum zum Stehen. „Ich habe erst realisiert, was gerade passiert, als es meine Fahrertür weggerissen hat“, erinnert sich der Berliner. Sekunden vorher habe seine Frau auf dem Beifahrersitz noch telefoniert. „Was dann passiert ist, ich weiß es nicht.“

E-Call-System löst Notruf aus

Sicher ist er sich allerdings, dass der Unfall bei einem älteren Fahrzeugmodell weitaus weniger glimpflich ausgegangen wäre. Über ein so genanntes E-Call-System setzte sein Auto einen Notruf an die Zentrale des Fahrzeugherstellers ab. „Ein Mitarbeiter hat daraufhin Kontakt zu uns aufgenommen, gefragt wie es uns geht, ob wir bewusstlos waren und uns bewegen können“, berichtet der 54-Jährige. Gleichzeitig wurde über die Zentrale des Fahrzeugbauers die Feuerwehrleitstelle über den Unfall informiert. Rettungskräfte der Feuerwehren aus Nassenheide, Freienhagen, Neuholland und Liebenwalde wurden alarmiert, Rettungswagen, Notarzt und die Polizei rückten aus. Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Berliner und seine Frau. „Vom Notruf bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte dauerte es etwa zehn Minuten, auch wenn sich das in diesem Moment in der eigenen Wahrnehmung verschoben hat“, resümierte der 54-Jährige. Er konnte sich, ebenso wie seine Frau, selbstständig aus dem Auto befreien. Sanitäter behandelten seine Gattin noch neben dem Auto.

20 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Nassenheide, Freienhagen, Neuholland und Liebenwalde eilten zur Unfallstelle. Quelle: Stefanie Fechner

Feuerwehrleute kümmern sich um „Margeaux“

Auch Hündin „Margeaux“ war bei der Unfallfahrt dabei. Um den Vierbeiner stand es nach dem Unfall gar nicht gut. „Ich habe noch das Bild im Kopf, wie mehrere Feuerwehrleute mit einer großen Wasserschale um meinen Hund herum saßen und recht verzweifelt wirkten“, beschreibt der Berliner seine Eindrücke. „Ich glaube, sie waren sehr froh, als meine Nichte – sie ist Tierärztin in der Tierklinik Schönfließ – am Unfallort ankam und sich um Margeaux gekümmert hat. Sonst wäre sie womöglich gestorben.“

Froh ist der Mann auch um die „professionelle und empathische Hilfe“, die ihm, seiner Frau und seinem Vierbeiner zuteil wurde. „Wir danken jedem Einzelnen“, sagt er nachdenklich. „Ich wünsche den Einsatzkräften, dass sie in Zukunft von schweren Unfällen verschont bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass das trotz allem immer eine traumatische Erfahrung ist.“ Auch für „die absolute Unvoreingenommenheit am Einsatzort“ will er den Rettungskräften danken. „Das sollen sie bitte weiter so beibehalten“, wünscht sich der 54-Jährige. Gerade bei den Freiwilligen Feuerwehren zeuge dies „von einem unglaublichen Maß an mentaler Stärke“.

Alle Beteiligten haben den Unfall gut überstanden. Quelle: Stefanie Fechner

Alle Beteiligten auf dem Weg der Besserung

Einige Tage sind seit dem Unfall vergangen. „Ich selbst konnte das Krankenhaus schon am Freitag wieder verlassen. Meine Frau wurde inzwischen am Becken operiert, aber auch sie kommt wieder auf die Beine“, erzählt er erleichtert. Und Margeaux? „Auch sie musste operiert werden“, berichtet der 54-Jährige. „Aber auch sie ist wieder auf den Pfoten und seit Montagabend zu Hause.“ Robin Peronne war am Herrentag Gruppenführer des Löschfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Nassenheide. Über die Dankesworte freut er sich sehr. „Es kommt nicht oft vor, dass uns nach solchen Einsätzen gedankt wird“, sagt er. „Aber wir erwarten auch keinen Dank. Es ist unser Ehrenamt, unsere Leidenschaft.“ Umso größer sei die Freude, wenn jemand so liebe Worte für den Einsatz der Ehrenamtler findet. So sieht es auch Heiko Müller, der am Unfallort die Einsatzleitung inne hatte. „Es ist nicht alltäglich, dass wir so ein Feedback bekommen“, freut er sich. „Umso schöner ist es aber zu hören, dass alle Beteiligten so weit wohlauf sind.“

Von Stefanie Fechner