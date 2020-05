Schwerer Unfall zwischen Nassenheide und Freienhagen: Pkw prallt gegen zwei Bäume

Nassenheide/Freienhagen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag (21. Mai) gegen 17.35 Uhr auf der Ortsverbindung zwischen Nassenheide und Freienhagen. Nach ersten Erkenntnissen war der BMW aus Freienhagen kommend in Fahrtrichtung Nassenheide unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen zwei Bäume prallte. Der Aufprall war so stark, dass die Tür der Fahrerseite aus dem Fahrzeug heraus gerissen wurde.

„Das automatische Notrufsystem meldete den Unfall an die Notfallzentrale des Fahrzeugherstellers. Diese meldete den Unfall dann an die zuständige Leitstelle in Eberswalde“, erklärte Mathias Putzalla, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des Fahrzeugs und ein Hund schwer verletzt. Während die beiden 54-Jährigen von den Rettungskräften versorgt wurden, kümmerte sich ein Tierärztin um den Hund.

Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei Bäumen. Quelle: Stefanie Fechner

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte Sekundenschlaf die Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein“, so Putzalla weiter. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Nassenheide, Freienhagen, Neuholland und Liebenwalde wurden ebenfalls durch die Leitstelle an den Unfallort alarmiert. „Wir haben den Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen“, erläuterte Einsatzleiter Heiko Müller. Ein durch die Kollision stark beschädigter Baum musste durch die Einsatzkräfte mittels Kettensäge gefällt werden. Die L213 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

