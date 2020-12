Liebenwalde

Das Schönste an Weihnachten ist das gemütliche Zusammensein mit der Familie, die zahlreichen Gespräche. Zumeist werden Gesellschaftsspiele verschenkt und direkt ausprobiert. Aufgrund der Corona-Beschränkungen und zum Schutz geliebter Familienmitglieder verbringen viele Oberhaveler Weihnachten und Silvester in unterschiedlichen Haushalten. Doch wie kann es gelingen, dass trotzdem gemeinsame Aktivitäten und ein munteres Beisammensein stattfinden können?

Große Familie trifft sich per Skype

Die Liebenwalderin Melanie Henke hat eine große Familie und nutzt in diesem Jahr zum ersten Mal ein Online-Tool für die Kommunikation. „Via Skype werden wir Heiligabend zusammen verbringen, auch wenn wir räumlich getrennt sind“, erzählt die 35-Jährige. Das Wichtigste für entspannte Stunden ist dabei eine gute Vorbereitung. Bereits in den Tagen vor Weihnachten besucht sie ihre Liebsten, installiert das Programm auf dem Laptop oder dem I-Pad und erklärt den Familienmitgliedern die Funktionsweise. „Zunächst waren meine Großeltern skeptisch, doch mithilfe kurzer Notizen können sie das Videotelefonat annehmen“, erzählt die ehemalige Handballerin.

Installation auch für IT-Neulinge möglich

Wenn die Familienangehörigen nicht in der Nähe wohnen, bieten verschiedene Technikhändler einen Service an, um IT-Neulingen bei der Installation zu helfen. Zudem können auch Bekannte um Hilfe gebeten werden. Die Verwandten staunen dann nicht schlecht, wenn die Oma via Videotelefonie beispielsweise über WhatsApp anruft.

Heiligabend geht‘s nach dem gemeinsamen Auspacken der Geschenke und dem Essen an die per Webcam übertragenen Spiele. „Jeder aus meiner Familie hat Würfel und einen Würfelbecher zu Hause, sodass wir auf jeden Fall ‚meiern‘ werden“, freut sich die Buchhalterin auf das Würfelspiel, welches auch als Mäxchen oder Einundzwanzig bekannt ist. Auch „ Schiffe versenken“ ist mit einem Zettel und Stift ganz leicht umsetzbar.

Besonders beliebtes virtuelles Spiel: Scharade

Ein besonders beliebtes virtuelles Spiel ist zudem Scharade, wobei Begriffe pantomimisch erraten werden müssen. Dazu sollte jeder Haushalt einen Stapel mit Wörtern vor sich haben oder kreativ genug sein, um sich spontan einen Begriff auszudenken. Der Spieler, der an der Reihe ist, erklärt den Begriff nur mit Bewegungen. Es empfiehlt sich, den Ton der Kamera auszuschalten, so kann niemand schummeln. Statt mit Wörtern kann man Scharade auch mit Berufen oder Liedern spielen.

Auch für gemeinsame Online-Stunden mit Freunden zu Silvester hat Melanie Henke bereits vorgesorgt und ein Kartenspiel organisiert, bei dem jeder Teilnehmer von seiner Couch aus mitspielen kann. „Meiner Freundin schenke ich das Krimi-Spiel ‚Black Stories‘. Hier müssen die Mitspieler durch Ja- oder Nein-Fragen herausfinden, was in dieser Mini-Geschichte geschehen sein könnte“, erklärt sie und fügt schmunzelnd hinzu: „Bei einer gewissen Anzahl von Nein-Antworten muss man einen Eierlikör trinken.“

Von Evelyn Schroeter