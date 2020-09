Neuholland

Der bundesweit angekündigte Warntag verlief im Landkreis Oberhavel in vielen Gemeinden nicht so wie geplant. Vielerorten blieben die Sirenen stumm, sehr zur Verwunderung der Bevölkerung, die eigentlich wieder sensibilisiert werden sollte, wie man sich im Katastrophenfall informieren und verhalten soll. Das Problem: Nur noch ein Teil der Bevölkerung kann sich an den letzten Alarm vor rund 30 Jahren erinnern.

Auch im Liebenwalder Ortsteil Neuholland verlief die Übung nicht wie geplant. Sehr zum Ärger von Peggy Rückstädt. „Meine Tochter leidet unter Panikstörungen, wir haben sie daher vorsorglich aus der Schule genommen und uns im Zimmer eingeschlossen mit runtergelassenen Jalousien. Auch unsere Hunde und Katzen haben wir reingeholt.“ Die Rückstädts wohnen nur wenige Meter von der Feuerwehrwache in Neuholland entfernt.

Doch auch dort verlief der Warntag nicht wie angedacht. „Um 11 Uhr hörte man nur ganz kurz die Sirene, zwanzig Minuten später ebenfalls. Wenn das eine Katastrophenübung war, dann kann man nur hoffen, dass nichts passiert.“

Am Ende ärgert sich Peggy Rückstädt über viel Lärm und Organisation im Vorfeld – für Nichts.

Von Knut Hagedorn