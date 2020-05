Wegen Coronakrise: Traditionsreiche Gaststätte in Liebenthal muss Tagesgeschäft aufgeben

Liebenthal

Er ist kein Typ der auf die Tränendrüsen drückt, auch wenn diese Coronakrise und ihre Auswirkungen ihm ganz schön zu schaffen machen. Martin Döring will kämpfen. Doch der 47-jährige Liebenthaler ist auch Realist. „Irgendwann musst du einsehen, dass es so nicht weitergehen kann“, sagt er. 2017 hat Martin Döring die Gaststätte seiner Mutter übernommen. Viele Leute, die nach Liebenthal kommen und auf dem Weg zum Wildpferdgehege und Haustierpark sind, machen in „Edelgards Bierstube“ gern Station, trinken etwas Kühles und stärken sich bei gut bürgerlicher Küche. „Wir bereiten alles selber frisch zu“, sagt Martin Döring. Das würden die Gäste honorieren und immer gern wiederkommen. Zumindest war das bisher so. Und die Saison war eigentlich auch ganz gut angelaufen. Am ersten März-Wochenende, so der Gaststätten-Betreiber, sei der Besuch noch sehr ordentlich gewesen. Doch dann kam der komplette Cut. Zunächst war nur noch verkürzt geöffnet, seit dem 23. März ist die Gaststätte völlig zu.

Gaststätten-Betreiber Martin Döring musste eine Entscheidung fällen, wie es mit „Edelgard's Bierstube“ weitergehen kann. Quelle: Bert Wittke

Anzeige

Je länger die Schließzeit dauerte, desto prekärer wurde die Situation für Martin Döring. Die Einführung eines Außer-Haus-Geschäftes kam für ihn nicht in Frage. „Wir haben zwar Stammkundschaft hier“, sagt er, aber die sei zu gering, um davon überleben zu können. 40 bis 50 Essen, so rechnete er, hätten täglich rausgehen müssen, damit das Betreiben der Gaststätte annähernd rentabel bleibt. „Fast 80 Prozent unserer Gäste, sind Leute aus Berlin sowie Touristen“, sagt Martin Döring. Diese Besuchergruppe aber sei quasi über Nacht weggebrochen. Deshalb musste er seine beiden Angestellten recht bald in Kurzarbeit schicken. Der 47-Jährige selber versuchte die Zeit mit Schönheitsreparaturen zu überbrücken. Er renovierte in der Gaststätte, strich die Zäune. Und vor allem – er wartete. Wartete sehnsüchtig darauf, dass möglichst bald Lockerungen für das Gaststättengewerbe in Kraft treten würden.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Räumlichkeiten sind einfach zu klein, um bei Einhaltung aller Eindämmungsvorschriften noch rentabel arbeiten zu können. Quelle: Bert Wittke

Inzwischen hat Martin Döring genug gewartet. „Ich musste eine Entscheidung fällen und das habe ich jetzt getan“, sagt er. Leicht sei es ihm nicht gefallen, aber er könne und wolle einfach nicht mehr länger auf eine mögliche Rückkehr zur Normalität lauern. Selbst, wenn wieder eine eingeschränkte Nutzung der Gaststätte erlaubt wird, sei dies für ihn keine annehmbare Alternative. Seine Räumlichkeiten seien so bemessen, dass er unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nur einen Bruchteil von Besuchern platzieren könne. Damit könne er nicht überleben. Deshalb, so sagt er, kehre er nun mehr zu Altbewährtem zurück. Bis vor fünf, sechs Jahren habe er noch einen Partyservice angeboten, diesen aber dann zugunsten des Tagesgeschäftes aufgegeben. Künftig wolle er nur noch einen Partyservice anbieten. Darüber hinaus wolle er die Räumlichkeiten der Gaststätte für Feierlichkeiten aller Art vermieten. Das könne bei einer Personenzahl von 15 beginnen und reiche bis zu etwa 35 Leuten, die bei ihm Platz finden könnten. Erste Reaktionen auf dieses Angebot seien durchaus positiv und es habe auch zu Zeiten, da ausschließlich die Gaststätte betrieben wurde, immer mal wieder Nachfragen nach der Zubereitung eines Büfetts oder dem Angebot eines Partyservice gegeben.

Die Stühle für den Außenbereich der Gaststätte sind seit vielen Wochen eingemottet. Quelle: Bert Wittke

Hin und wieder, so Martin Döring, wolle er die Gaststätte auch zu bestimmten Anlässen öffnen. Etwa am Himmelfahrtstag oder im Winter zum Gänsekeulenessen. Ansonsten aber könnten die Leute eben bei ihm ihre Feiern ausrichten oder Büfetts bestellen. „Ich habe mir das selber auch anders vorgestellt, aber es geht aus wirtschaftlicher Sicht einfach nicht mehr anders“, sagt Martin Döring und ist optimistisch, dass er mit diesem Konzept Erfolg haben könnte.

Und er brennt darauf, dies nun auch beweisen zu können. Er möchte eben kämpfen und nicht auf die Tränendrüsen drücken. Auch wenn ihm zuletzt hin und wieder mal danach zumute war.

Von Bert Wittke