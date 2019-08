Liebenwalde

Wenn Ursula Oberländer eines im Leben ganz besonders gelernt hat, dann ist es die Fähigkeit, hart im Nehmen zu sein. Das gilt sowohl für ihr privates Leben, als auch für ihre sportliche Laufbahn. Weil die Arbeitsstelle des Vaters oft wechselte, musste die heute 66-Jährige in ihrem Leben etliche Male umziehen und sich immer wieder an ein neues Umfeld gewöhnen. Außerdem hatte „ Uschi“, wie sie von ihren Freunden genannt wird, drei Brüder, allesamt jünger. Mit Fug und Recht kann sie behaupten, die Brüder mitaufgezogen zu haben. Zudem waren die Lebensverhältnisse in ihrer Kinder- und Jugendzeit völlig anders als heute. So musste sie sich mit den Brüdern ein kleines Zimmerchen teilen und lange nicht alle Wünsche nach schönen Sachen zum Anziehen oder interessanten Dingen zum Spielen gingen in Erfüllung. „Ein bisschen Demut“, so Uschi Oberländer, „täte der Jugend heutzutage ganz gut.“ Nicht alles in den Schoß gelegt bekommen, sondern auch mal für eine Sache kämpfen müssen, das sei unter vielen Jugendlichen heute leider nicht mehr sehr verbreitet. Dafür stünden allzu oft Oberflächlichkeit und das Verbreiten von Parolen auf der Tagesordnung. Wenn die 66-Jährige so etwas hört oder sieht, möchte sie am liebsten laut ausrufen: „Bleibt doch mal auf dem Teppich! Vor den Erfolg hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt.“

Uschi Oberländer, liegend, hat lange das Tor der TSG Liebenwalde gehütet.

Viel Schweiß ist bei Uschi Oberländer geflossen, bevor sie sich als Lehrerin für Mathematik und Physik vor die Schüler in Liebenwalde stellen konnte. Und viele Mühen hat es gekostet, nach der Wende die Berechtigung zu erwerben, zusätzlich Informatik unterrichten zu können. „Das schafft man nur mit guten Freunden an seiner Seite“, sagt Uschi Oberländer. Sie habe solche gehabt, sei es innerhalb der Lehrerschaft oder im privaten Umfeld. Die standen ihr in schweren Zeiten mit Rat und Tat zur Seite, haben ihr geholfen, ihr Mut gemacht, sie aufgerichtet, wenn es nötig war.

Kämpfernatur – nicht nur im Sport

Ohnehin ist die Liebenwalderin, die 1952 in Chemnitz geboren wurde, eine Kämpfernatur. Auch im Sport. In der fünften Klasse hat sie in Freienwalde mit dem Handballspielen begonnen. Damals noch in einer alten Turnhalle mit Empore. Später, der Vater hatte mal wieder eine neue Arbeitsstelle angenommen, wechselte sie nach Frankfurt/O., spielte dort auf Bezirksebene. „Was Meisterschaften und Spartakiadesiege betrifft, haben wir uns immer mit Eberswalde und Finow abgewechselt“, erinnert sie sich. In Frankfurt ist Uschi Oberländer schließlich auch zur Torfrau geworden. Bei den Stadtmeisterschaften habe die Schulmannschaft plötzlich keine Torhüterin gehabt. Weil keiner in den Kasten wollte, sei ausgelost worden, wer zwischen die Pfosten muss. „Ich habe das kürzeste Streichholz gezogen“, erinnert sie sich und stellt sich seither den harten Handballwürfen entgegen. Dabei muss sie ganz gut gewesen sein. Immer hat sie es bis in die Bezirksauswahl Frankfurt/O. geschafft.

Uschi Oberländer (vorn, 2.v.l.) trifft sich noch heute gerne mit ehemaligen Mannschaftskameradinnen. Quelle: Privat

Torhüterin ist sie bis ans Ende ihrer aktiven Handballzeit geblieben und gibt unumwunden zu: „Draußen zu spielen, ist nicht mein Ding.“ Noch im Alter von 51 Jahren stand sie im Jahr 2003 in der Kreisklasse Oranienburg zwischen den Pfosten und schnupperte zwischenzeitlich auch die rauere Luft in der brandenburgischen Verbandsliga. Inzwischen hat sie das Torwart-Trikot aus gesundheitlichen Gründen an den berühmten Nagel gehangen, aber ganz vom Handball verabschiedet hat sie sich nie.

Ein Herz für den Handball-Nachwuchs

Als Übungsleiterin kümmert sich Uschi Oberländer, die verheiratet und Mutter zweier sehr erwachsener Söhne ist, um den Nachwuchs der weiblichen Jugend D und E. „Sie ist eine sehr engagierte und liebevolle Übungsleiterin. Mit einem weichen Herz für den Nachwuchs“, sagt der TSG-Vorsitzende Marc Stegemann. Deshalb würden die Kinder auch immer so gern zum Training kommen. „Wir sind sehr froh, dass wir Uschi haben. Sie hilft im Verein, wo sie nur kann und opfert dafür viel Freizeit“, schwärmt der TSG-Chef. Bei Veranstaltungen wie den Liebenwalder Handballtagen sei sie immer zur Stelle und kümmere sich zum Beispiel seit Jahren um die Frühstücksversorgung bei diesem Großturnier. Außerdem sei sie an Spieltagen oft im Kampfgericht tätig und bringe dabei ganze Sonnabend und Sonntage in der heimischen Weinberghalle zu.

Durch den Sport viele soziale Kontakte geknüpft

Das hat über die Jahre mit Sicherheit viel Kraft gekostet. „Ich habe es gerne gemacht“, sagt Uschi Oberländer. Wenngleich sie – wie viele andere langjährige Vereinsmitglieder auch – die Zeit für gekommen hält, das Zepter an jüngere Leute zu übergeben. Die sollen sich mittels engagierte Arbeit zur TSG Liebenwalde bekennen. „Durch das intensive Vereinsleben habe ich viele soziale Kontakte in meinem Leben knüpfen können, die mir bis heute sehr wichtig sind und die ich nicht missen möchte“, sagt die 66-Jährige.

Wenn sie nicht mit Handball beschäftigt ist, werkelt Uschi Oberländer ganz gern im eigenen Garten. Dort stehen viele Blumen und dort hat sie beträchtliche Ernteerfolge vorzuweisen. Quelle: Bert Wittke

Wenn sie nicht mit Handball befasst ist, kümmert sich Uschi Oberländer oft um Haus und Garten. Dort hat sie sich ein kleines Paradies mit vielen Blumen und noch mehr Gemüse geschaffen. Alles in Ordnung zu halten, fällt nicht ganz leicht, aber Uschi Oberländer klagt nicht. Sie ist eben auch mit 66 Jahren noch immer hart im Nehmen.

Uschi Oberländer, (hinten, links) ist infolge ihrer langen Laufbahn auf zahlreichen Mannschaftsfotos verewigt. Quelle: Privat

Von Bert Wittke