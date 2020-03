Wildpferdegehege undHaustierpark Liebenthal kämpft ums Überleben

Liebenthal

Während draußen die Esel friedlich grasen, die Frettchen durch ihr großes Gehege toben und die neu geborenen Lämmer nach ihren Müttern ausschau halten, hat Lydia Rick (52), Inhaberin des Wildepferdegeheges und Haustierparks in Liebenthal, derzeit schlaflose Nächte. Die Sorgen sind ihr am Telefon deutlich anzuhören. Durch die geltenden Regelungen zur Eindämmung des Corona-Virus musste auch sie ihren Park für Besucher schließen – eine finanzielle Katastrophe.

Esel „Pumi“ ist absoluter Liebling der Besucher. Quelle: Stefanie Fechner

„Ich habe den Park am 1. Januar 2020 übernommen“, erzählt sie. Damit hat sich ein großer Traum für die 52-Jährige erfüllt. Dieser droht nun zu platzen. „Wir hatten ja erst seit zwei Wochen nach der Winterpause wieder geöffnet“, so die Inhaberin. „Die vorhandenen Rücklagen haben wir in die Tiere und eine Neugestaltung des Geländes und der Gehege investiert.“ So wurde die große Aussichtsbrücke im Park neu gemacht, die Gehege bekamen neue Bepflanzungen, eine Hüpfburg für die Kinder wurde gekauft. Auch zwei Esel-Damen und die Frettchen sind neu in die Tierpark-Familie gekommen.

„Bis zum 22. März hätten wir unsere Gastronomie noch geöffnet lassen können“, erklärt Lydia Rick. „Dies erschien mir aber angesichts der Umstände nicht richtig. Die Besucher wären auf dem weitläufigen Gelände besser aufgehoben gewesen als im Haus. Das ist schwer nachvollziehbar.“ Damit fehlen ihr alle Tageseinnahmen. „Maximal vier Wochen halten wir noch irgendwie durch, dann stehen wir vor dem Aus.“

Die Lämmchen genießen die Frühlingssonne. Quelle: Stefanie Fechner

Auch wenn sie sich bisher vor diesem Schritt sträubte: „Es geht ja im Moment eigentlich allen schlecht, aber jetzt sind wir auf Spenden angewiesen“, so Lydia Rick. Auf der Internetseite https://www.wildpferdgehege-liebenthal.de/ hat sie ein Spendenkonto angegeben. „Wir sind gemeinnützig und können damit auch Spendenbescheinigungen für das Finanzamt ausstellen.“ Wer lieber direkt für die Tiere spenden will, wird ebenfalls auf der Homepage fündig. „Wir haben eine Wunschliste bei Amazon erstellt“, erklärt sie. Darüber kann direkt Futter für unsere fast 300 Tiere bestellt werden.

Mit zwei Mitarbeitern hält Lydia Rick den Betrieb gerade so gut es eben geht aufrecht. „Hier gibt es genug zu tun, da werde ich meine Mitarbeiter nicht noch mit Kurzarbeit strafen“, stellt sie klar. „Ich habe die Verantwortung für die Tiere übernommen, und dazu stehe ich auch.“

Von Stefanie Fechner