Liebenwalde

Von Montag bis Mittwoch wurde in den Liebenwalder Ortsteilen die Ortsvorsteher gewählt. Vier wurden in ihrem Amt bestätigt. Und es gibt zwei neue Ortschefs.

In Liebenthal und Hammer wurden am Montagabend die bisherigen Ortsvorsteher Wolfhard Raasch ( Liebenthal, LGU) und Guido Pieterek (Hammer, LGU) in ihren Ämtern bestätigt. Das gleiche gilt für Kreuzbruch und Liebenwalde. Die bisherigen ersten Männer im Ort bleiben im Amt. In Kreuzbruch wurde Einzelbewerber Dietmar Dessau in Abwesenheit gewählt. In Liebenwalde hatte es zwei Kandidaten gegeben. Ralf Landorff ( SPD) gewann die Wahl gegen Michael Lüttke (Bürger für Liebenwalde) mit 6:1 Stimmen.

Neue Gesichter an der Spitze gibt es in Freienhagen und Neuholland. Thomas Liese (Bürger für Liebenwalde) ist neuer Ortsvorsteher von Freienhagen. Am Mittwochabend wurde er gewählt. In Neuholland ist ebenfalls ein Wechsel vollzogen worden. Nachdem Bodo Klein nach zwei Wahlperioden nicht mehr kandidiert hatte, heißt die neue Ortsvorsteherin jetzt Anja Borowski (LGU).

Über die Stellvertreter der Ortsvorsteher wurde noch nicht abgestimmt.

Von Stefan Blumberg