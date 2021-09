Oranienburg

Die Linke wird Thomas-David Lühmann ins Rennen um die Wahl zum Landrat Oberhavels schicken. Das entschieden die anwesenden Mitglieder der Partei, die den Mann aus Birkenwerder am Donnerstagabend in der Caritas-Werkstatt in Oranienburg wählten. Lühmann, studierter Verwaltungsinformatiker, dürfte mit 30 Jahren der jüngste Landratskandidat sein. „Es tut Oberhavel ganz gut, wenn auch mal ein jüngerer Mensch Landrat wird“, sagt Lühmann. Er besitze schon eine gewisse Führungserfahrung, ist seit 2014 Linken-Ortsvorsitzender in Birkenwerder, engagierte sich in der Studierendenschaft und arbeitet im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes für Ministerin Ursula Nonnemacher.

Thomas-David Lühmann würde einen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten legen. „Es hakt vor allem daran, dass wir bisher eine schlechte Jugendhilfeplanung haben“, sagt Lühmann, der im Kreis- und Landesvorstand seiner Partei sitzt. Er will flächendeckend Schulsozialarbeiter an allen Schulen und auch in Jugendklubs, zudem müsse der Schulpsychologenschlüssel deutlich erhöht werden, damit etwa hochbegabte Kinder oder solche mit anderen Problemen schnelle Hilfe bekommen. „Es gibt Fälle, da warten die Betroffenen teilweise über ein Jahr auf Hilfe.“

Elektrobusse für den Landkreis

Zudem will er eine Stelle in der Kreisverwaltung installieren, die Vereine – unter anderem der Kinder- und Jugendhilfe und des Sports – betreut und berät. Zudem fordert Lühmann eine unabhängige Stelle, die zu sozialen Fragen berät – bislang erledigt das der Landkreis selbst. „Wenn aber ein Hartz-IV-Empfänger Probleme mit dem Jobcenter hat, hat er indirekt ja auch Probleme mit dem Landkreis. Da braucht es eine neutrale Beratung“, so Lühmann. Zudem ist er für längeres gemeinsames Lernen, allerdings immer mit individuellem Förderangebot, und den digitalen Ausbau der Schulen. Außerdem sei es wichtig, dass Schüler lernten, dass der ÖPNV sich lohne.

Dafür will Lühmann das Netz weiter ausbauen und mehr Elektrobusse nutzen. Kreiseigene Gebäude sollen hierfür mit Solarmodulen bestückt werden, um die Energie für die Busse zu liefern, erklärt der Landratskandidat der Linken. Zudem will Thomas-David Lühmann auf Kreisebene einen Klimaschutzmanager samt Beirat installieren, auch der Klimanotstand müsse erklärt werden – genau wie ein Beteiligungsmanager. Zudem sollte erprobt werden, auf kommunaler Ebene Bürgerräte zu installieren.

Von Marco Paetzel