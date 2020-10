Linke ziehen mit Anke Domscheit-Berg in Bundestagswahlkampf

Oranienburg/Fürstenberg

Oberhavels Linke wählten am vergangenen Wochenende auf ihrer Wahlkreismitgliederversammlung die aktuelle Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg zu ihrer Kandidatin für die im kommenden Jahr anstehende Bundestagswahl. Die 52-Jährige, die mit ihrer Familie in Fürstenberg/ Havel lebt, kandidiert 2021 für den Wahlkreis 58 ( Oberhavel/Havelland II). 2017 war sie noch als parteilose Kandidatin für Die Linke im Wahlkreis 60 ( Brandenburg/Potsdam-Mittelmark I/Havelland III/Teltow-Fläming I) angetreten.

Domscheit-Berg will netzpolitische Themen mit Kernthemen der Linken verknüpfen

Auf der Versammlung, die vergangenen Sonnabend in der Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg stattfand, schickten die Anwesenden Domscheit-Berg schließlich mit nur drei Gegenstimmen ins Rennen um das Direktmandat für den Bundestag. Während ihrer Rede zeigte die 52-Jährige, die als netzpolitische Stimme der Linksfraktion gilt, auf, wie eng ihr Thema „ Digitalisierung“ mit den Kernthemen der Linken wie Teilhabe, soziale Gerechtigkeit und Frieden zusammenhängt. So berichtete sie von Schülerinnen und Schülern, die nicht über Laptop, Drucker und Internetverbindung im Haushalt verfügen, im Lockdown jedoch digital lernen sollten, bis hin zu tödlichen autonomen Waffensystemen, die Deutschland nicht ächten möchte und unterlegte linke Grundwerte mit Beispielen aus ihrem Fachgebiet.

Fehlende Gleichberechtigung zwischen West und Ost ein Dorn im Auge

Für Anke Domscheit-Berg ist das Thema Digitalisierung indes nicht alles. So widerstrebe ihr, dass „wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer keine Gleichberechtigung zwischen Ost und West haben. Wir kämpfen immer noch für gleiche Renten, für gleiche Tariflöhne und selbst die Mutterrente wird für Ostmütter geringer bezahlt, als wäre es im Osten leichter Kinder zu erziehen“, meinte sie empört.

Mit zahlreichen weiteren Beispielen aus ihrer Wahlkreisarbeit unterlegte Domscheit-Berg die große Bandbreite der von ihr bearbeiteten Themen. Vom Landwirt in Brandenburg, der seine Kirschen am Baum verrotten lassen muss, weil Kirschen vom anderen Ende des Kontinents billiger sind, solange Verkehr und CO2-Verbrauch nicht eingepreist werden, berichtete sie ebenso wie von praktischen Angeboten digitaler Bildung im heimischen Fürstenberg.

Viel Unterstützung für Domscheit-Berg

Auch kritische Fragen zum fehlenden Parteibuch beantwortete die 52-Jährige. Unter anderem die Oranienburger Ortsvorsitzende Gerrit Große, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Harald Petzold und Oranienburgs Sozialdezernentin Stefanie Rose signalisierten Domscheit-Berg während der Veranstaltung ihre Unterstützung. Das deutliche Wahlergebnis von 94 Prozent zeigte schließlich, dass die 52-Jährige die Mitgliederversammlung von ihrer Arbeit hatte überzeugen können. Diese empfahl Domscheit-Berg anschließend zudem dem Landesvorstand einstimmig als Teil des Spitzenduos für Brandenburg.

