Michael Selmke war heute Morgen in Liebenwalde der Erste, der seine Stimme im Wahllokal in der Kita „Mühlenseekids“ abgab. Da der 59-jährige gebürtige Liebenwalder nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, hatte er sich frühzeitig auf den Weg zum Wahllokal gemacht und musste sogar noch ein paar Minuten warten, bis er pünktlich um 8 Uhr in die Wahlkabine dürfte.