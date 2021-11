Vier Mann, vier Ecken - heißt es. Diesmal aber: Vier Mann, ein Platz. Sebastian Busse (CDU), Volker-Alexander Tönnies (SPD), Vasco Piehl (AfD) und Clemens Rostock (Grüne) wollen Landrat werden. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.... So wie hier in Nassenheide. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind alle nett. Es gibt wegen Corona wieder spezielle Regeln. Doch die Teams sind gut eingespielt. Die Bundestagswahl ist ja solange nicht her.