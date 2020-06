Lkw-Auffahrunfall nach Abbremsmanöver auf der A10

Oberhavel

Ein Auffahrunfall, an dem zwei Lkws beteiligt waren, ereignete sich am Montagvormittag gegen 11.55 Uhr auf dem nördlichen Berliner Ring, der A10, in Fahrtrichtung Hamburg. Wie die Polizei mitteilte, befuhr dabei ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Scania-Zugverbandes den rechten Fahrstreifen der A10, als er auf Grund von Stauerscheinungen sein Fahrzeug abbremsen musste.

Der 72-jährige Fahrer eines ihm nachfolgenden Lkw Mercedes Mercedes-Benz konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf die abbremsende Sattelzugmaschine auf. Dabei wurde der LKW des 72-Jährigen beschädigt, der Auflieger des 55-jährigen Lkw-Fahrers blieb hingegen unbeschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar keiner der beiden Fahrer.

Beamte der Polizei nahmen den Unfall auf, anschließend konnten laut Polizei beide Fahrzeugführer ihre Fahrt fortsetzen. Nach ersten Erkenntnissen entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Von MAZonline