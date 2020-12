Lockdown in Oberhavel: Gottesdienste nur noch im kleinsten Rahmen

Gransee

Vor allem in der Weihnachtszeit besuchen viele Menschen Kirchen, um an Gottesdiensten und Messen teilzunehmen. In diesem Jahr allerdings zwingt die Corona-Pandemie auch die Kirchenhäuser zu Veränderungen, wie Superintendent Uwe Simon auf MAZ-Nachfrage bestätigt: „Es wird keinerlei Veranstaltungen geben, aber Gottesdienste, die nur in kleiner Form und im Außenbereich.“

Kirche möchte Halt bieten

Auch für die Kirche steht der Infektionsschutz und die Gesundheit der Menschen im Vordergrund. „Dennoch wissen wir auch, dass viele Menschen Halt suchen bei der Kirche, gerade auch zur Weihnachtszeit. Daher werden die Kirchen geöffnet sein, Andachten finden aber nur in kürzerer und deutlich kleinerer Form statt“, so Simon weiter. Zusätzlich wird es wieder verstärkt digitale Angebote geben. „Wir versuchen alle möglichen Wege und Kanäle zu benutzen, um als Kirche den Menschen nah zu sein, auch in dieser schwierigen Zeit“, so der Superintendent, der auch darauf verweist, dass bisher alle Hygienekonzepte in den Kirchenhäusern gegriffen haben und man auch zu Weihnachten dies in den Vordergrund stellt.

Von Knut Hagedorn