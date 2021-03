Lockdowns, Inzidenzen und viel Solidarität: Ein Jahr Coronavirus im Landkreis Oberhavel

Oberhavel

Die Corona-Pandemie hat auch das Leben im Landkreis Oberhavel völlig auf den Kopf gestellt. Es gab zwei Lockdowns, Geschäfte, Kitas und Schulen mussten für viele Wochen schließen, um die Pandemie einzudämmen. Eine Chronik der Pandemie:

März: Der erste an Corona Erkrankte aus Brandenburg kommt aus dem Landkreis Oberhavel. Es handelt sich um einen 51-Jährigen aus Hohen Neuendorf, der von einer Reise nach Südtirol zurückgekehrt ist. Mit hohem Fieber und grippalen Symptomen sei er in die Rettungsstelle der Oberhavel-Kliniken gekommen. Auch sechs Klinikmitarbeiter müssen wenige Tage später in Quarantäne +++ Der Landkreis richtet für Bürgerfragen rund um das Coronavirus ein Info-Telefon ein +++ Viele Veranstaltungen werden wegen des Virus abgesagt. Die erste ist der Kinderflohmarkt in Velten, der Mitte März stattfinden sollte +++ Die Leitung der Oberhavel-Kliniken bittet Gäste darum, Besuche am Krankenbett auf ein Minimum zu beschränken oder darauf zu verzichten +++ Der Landkreis erlässt eine Allgemeinverfügung: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern werden untersagt, es gilt eine Meldepflicht für Veranstaltungen ab 100 Teilnehmenden +++ Der Landkreis schließt zum 18. März bis zum Ende der Osterferien Schulen und Kitas, auch viele Rathäuser und andere öffentliche Einrichtungen werden dicht gemacht +++ Ab 18. März gelten weitere Einschränkungen: Veranstaltungen über 50 Personen sind verboten, die Öffnung von Sport- und Freizeitstätten sowie Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen weitgehend untersagt. +++ Ein 81 Jahre Oberhaveler ist der erste Coronatote des Landes.

April: Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen finden aufgrund der Corona-Einschränkungen nur virtuell statt +++ Im Kampf gegen das Coronavirus bekommt die Kreisverwaltung Hilfe: Die Bundeswehr soll mögliche Kontaktpersonen von Infizierten finden +++ Nach einem Monat werden die Corona-Beschränkungen am 20. April gelockert, unter anderem machen viele Geschäfte wieder auf, erste Schüler kehren zurück +++ Das Abitur im Landkreis hat begonnen, mit dem nötigen Abstand und viel Desinfektion schreiben die Schüler ihre Prüfungen +++ Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma, der in einer Hennigsdorfer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber tätig war, wird positiv auf das Coronavirus getestet. Mehrere Häuser der Gemeinschaftseinrichtung werden unter Quarantäne gestellt. Bis zum 23. April werden insgesamt 68 Personen positiv getestet +++ Es gibt Lockerungen für Versammlungen und Gottesdienste, auch Friseure dürfen wieder öffnen. In Bussen und Bahnen sowie und im Einzelhandel muss nun eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Mai: Wegen der deutlich gesunkenen Neuinfektionszahlen arbeitet der Verwaltungsstab des Landkreises eingeschränkt weiter +++ Ein 29 Jahre alter Afghane, der einen Landsmann (25) umgebracht haben soll, ist mit dem Coronavirus infiziert. 28 Polizisten müssen in Quarantäne.

Juni: Rund 5 000 Unternehmen aus Oberhavel haben bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) einen Antrag auf Corona-Soforthilfe gestellt. Das zeigt eine erste Auswertung der Finanzhilfen. Das Auszahlungsvolumen beträgt im Landkreis rund 44 Millionen Euro.

Juli: Die Hennigsdorferin Nguyen Thi Thuy näht, unterstützt von engagierten Bürgern, in der Coronazeit 2500 Masken, unter anderem für die Asklepios-Klinik, die Rettungsstelle, die Pur-Gesellschaft, die Arztpraxis Schiffer und einige Apotheken. Der Landkreis Oberhavel und die MAZ bedanken sich dafür mit einem Konzert vor ihrem Geschäft in der Hennigsdorfer Havelpassage.August: Die Mitglieder der AfD-Fraktion weigern sich zu Beginn der Stadtverordnetenversammlung in Hennigsdorf, ihre Masken aufzusetzen. Sie sehen wegen der eingehaltenen Abstandsregeln im Stadtklubhaus keine Veranlassung und verweisen auf einen Kommunikationsfehler des SVV-Vorstehers Frank Schönfeld (SPD). Es hagelt Protest aus den anderen Fraktionen, am Ende geben die AfD-Mitglieder nach.

September: Als erste Kommune in Brandenburg startet die Stadt Hohen Neuendorf mit ihrer Stadtverordnetenversammlung eine Hybrid-Sitzung, bei der ein Teil der Stadtverordneten vom heimischen Computer aus teilnehmen und abstimmen kann.

Oktober: Paukenschlag in der Kreisverwaltung: Oberhavels Landrat Landrat Ludger Weskamp wird am 7. Oktober positiv auf das Coronavirus getestet. Nur einen Tag zuvor trafen sich im Kreistagssaal, bis auf Filippo Smaldino von der Gemeinde Mühlenbecker Land, alle Bürgermeister Oberhavels zur Unterzeichnung des neuen Kita-Vertrages. Sie sind damit direkte Kontaktpersonen des Erkrankten, viele gehen in Quarantäne. Infiziert hat sich aber offenbar niemand +++ Der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 wird im Landkreis Oberhavel überschritten. Nun treten weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen und in Gaststätten in Kraft. +++ Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Ende Oktober bei 55. Es gelten erweiterte Kontaktbeschränkungen.

November: Auch im Landkreis Oberhavel steigen die Infektionszahlen rasant an. In der Oberhaveler Kreisverwaltung entschließt man sich, den Verwaltungsstab zu reaktivieren. Die „Projektgruppe Sondermaßnahmen“ nimmt außerdem ihre Arbeit in der Verwaltung auf. Sie soll innerhalb des Hauses in unterschiedlichen Aufgabenfeldern zum Einsatz kommen – unter anderem in Krisensituationen. +++ Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Oberhavel überschreitet erstmals die Marke von 100, er liegt am 16. November bei 101,4. +++ Gemeinsam mit der Johanniter-Unfall-Hilfe richtet die Kreisverwaltung auf dem ehemaligen Kasernengelände in Lehnitz eine stationäre Abstrichstelle ein. So sollen inmitten der zweiten Welle die Testkapazitäten erhöht werden +++ Erstmals in digitaler Form findet die Kreistagssitzung statt +++ Es gibt nun auch eine Abstrichstelle für Corona-Tests in Gransee. Die Tests erfolgen im Drive-in-Verfahren. Die Bürger fahren also an die Teststelle und werden getestet, ohne ihr Auto verlassen zu müssen.

Dezember: Anfang Dezember wird bekannt, dass das Land die Einrichtung eines von bis dato zehn geplanten Impfzentren für Oberhavel plant. Die Kreisverwaltung unterstützt bei der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft, es gibt mehrere Vorschläge +++ Eine neue Eindämmungsverordnung tritt im Land Brandenburg in Kraft. Innerhalb der vergangenen sechs Wochen hat sich der Inzidenzwert im Landkreis Oberhavel mehr als verdoppelt, sogar verdreifach hat sich die Zahl Verstorbenen in dieser Zeit. Mit Stand vom 16. Dezember gibt es insgesamt 30 Corona-Tote im Kreis zu beklagen.

Januar: Das HBI-Forum in der Turm-Erlebnis-City in Oranienburg bekommt den Zuschlag, es wird der Standort für das Impfzentrum in Oberhavel. Damit ist der Landkreis einer der ersten im Land, die überhaupt ein solches Zentrum bekommen. +++ Mit wenigen Ausnahmen bleiben Schulen und Horte geschlossen . Für Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe gibt es eine Notbetreuung. Kitas bleiben geöffnet. Allerdings wird den Eltern empfohlen, auch Kitakinder möglichst zu Hause zu betreuen +++ Die neue Eindämmungsverordnung des Landes tritt in Kraft. In Horten und Schulen wird die Notbetreuung verlängert, Geschäfte bleiben weiterhin geschlossen. +++ Nachdem die 100er-Marke bereits im November gerissen wurde, wird nun auch die 200er-Marke bei den Inzidenzwerten überschritten. Am 16. Januar liegt der Wert bei 210,4. Ab sofort ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum zum Sporttreiben oder zur Bewegung an der frischen Luft nur bis zu einem Umkreis von 15 Kilometern der Landkreisgrenze gestattet. Versammlungen indes sind in dieser kritischen Phase der Pandemie verboten. +++ Am 21. Januar eröffnet das Impfzentrum im Turm: Die operative Leitung des Impfzentrums übernimmt der DRK-Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree, die Impfungen führen Vertragsärzte der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) durch. +++ Das Versammlungsverbot im Landkreis wird aufgehoben, weil die 200er-Inzidenz wieder unterschritten ist. +++ Für vorerst drei Wochen unterstützen 15 Bundeswehrsoldaten die Verwaltung bei Coronatests in Pflegeheimen. Der Landkreis unterstützt das Angebot der Bundeswehr organisatorisch, unter anderem durch die Koordination der Tests in den einzelnen Einrichtungen, die Organisation von Fahrzeugen und die Bereitstellung von Schutzausrüstung. +++ Die britische Virusmutation erreicht den Landkreis am 29. Januar: Die damit infizierte Frau aus Oberkrämer arbeitet im Berliner Humboldt-Klinikum.

Februar: Das Gesundheitsamt bekommt Unterstützung von neun sogenannten Containments-Scouts. Sie helfen den Mitarbeitenden der Kreisverwaltung bei den Aufgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronapandemie +++ Das Land passt seine Impfstrategie an. In Zukunft können weitere Personen prioritär geimpft werden. +++ Ende Februar erklärt die Kreisverwaltung ihre Bereitschaft für die Teilnahme an dem Modellprojekt „Impfen in Hausarztpraxen“ des Landes. Ziel ist es, dass neben dem Impfen durch mobile Teams und im Oranienburger Impfenzentrum auch Hausärzte, speziell im Norden, ihre Patienten impfen können. +++ Der Unterricht in Oberhavels Grundschulen beginnt am Montag, 22. Februar, nach der coronabedingten wochenlangen Pause unter strengen Auflagen wie dem Wechselunterricht.

März: Am 1. März dürfen auch die Friseure im Landkreis Oberhavel wieder öffnen, auch sie müssen strenge Hygieneregeln einhalten. Viele Friseurgeschäfte sind nach dem monatelangen zweiten Lockdown für die kommenden Wochen völlig ausgebucht und schieben deshalb Extra-Schichten.

Von Marco Paetzel