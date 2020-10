Löwenberg: Corona-Verdacht in der Gemeindeverwaltung hat sich nicht bestätigt

Löwenberg

Großes Aufatmen in der Gemeinde Löwenberger Land. Auf Grund des in der letzten Woche gemeldeten Corona-Verdachtsfalles innerhalb der Gemeindeverwaltung, war die Verwaltung in der Schulstraße 5 in Löwenberg für den Bürgerservice zunächst bis zum 16. Oktober geschlossen worden. Bis dahin sollte klar sein, ob es tatsächlich eine infizierte Person in der Verwaltung gegeben hat. Nun konnte am Montag mitgeteilt werden, dass sich der Verdachtsfall in der Gemeindeverwaltung nicht bestätigt hat. Das heißt, dass die Bürger ihre Angelegenheiten ab sofort an den Sprechtagen Dienstag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und Mittwoch, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, wieder persönlich regeln können. Dies ist aber auch weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung per E-Mail oder Telefon möglich.

Abstandsregeln einhalten sowie Mund- und Nasenschutz tragen

Termine für das Meldeamt sind ausschließlich montags, donnerstags und freitags telefonisch zu vereinbaren. Um ein pünktliches Erscheinen zu den vereinbarten Terminen wird gebeten. Zu einem späteren Zeitpunkt, so heißt es, können der Termin dann leider nicht mehr berücksichtigt werden. Denn nur so können die organisatorischen und hygienischen Grundvoraussetzungen, wie sie aktuell für die Öffentlichkeit gelten, wie zum Beispiel die Einhaltung der Abstandsregelung, gewährleistet werden. Zu beachten sei außerdem die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Räumlichkeiten der Verwaltung. Für Anliegen, die nicht zwingend persönlich geregelt werden müssen, werden die Bürgerinnen und Bürger weiterhin gebeten, diese telefonisch oder per E-Mail abzuhandeln. Auch die Schiedsstelle (jeden erster Mittwoch im Monat von 17 bis 18 Uhr) und die Revierpolizei (jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr) stehen wieder währende der vorgenannten Sprechzeiten zur Verfügung.

Von Bert Wittke