Löwenberg: Freier Montag in Friseursalon gestrichen

„Ich habe am Wochenende natürlich ganz genau verfolgt, mit welchen Bestimmungen der harte Lockdown einhergehen wird“, sagt Ina Ludwig, Chefin des Geschäftes IL Friseure in Löwenberg. Als absehbar war, dass die Friseursalons ab Mittwoch geschlossen bleiben müssen, habe sie sofort umdisponiert und den eigentlich arbeitsfreien Montag gestrichen. „Dann habe ich mich ans Telefon gesetzt und versucht, so viele Kunden wie möglich anzurufen und Termine umzuverlegen“, sagt die Friseurmeisterin. Es sei natürlich klar, so die einstige Innungschefin, dass man nicht alle Termine vorziehen konnte. Die Auftragsbücher bis zu den Weihnachtsfeiertagen und auch zum Jahreswechsel seien – wie in den Vorjahren und immer, wenn Feiertage ins Haus stehen – bis zum Rand voll gewesen. Es tue ihr für alle Kunden furchtbar leid, die nun nicht mehr zum Zuge kommen können.

Ina Ludwig steht, wie sie sagt, aber voll und ganz hinter den Entscheidungen der Regierungen. „Wir haben ja gesehen“, sagt sie, „dass auf andere Art und Weise einer Ausbreitung der Pandemie und eine Zunahme an infizierten Personen nicht mehr beizukommen ist.“ Die Gaststätten hätten ja auch schließen müssen und das schon viel früher und länger als andere Dienstleister. Diese Einrichtungen seien noch erheblich mehr gebeutelt.

Ina Ludwig will die Zeit des erneuten harten Lockdown nutzen, um für sich und ihre Kollegin den ohnehin noch ausstehenden Jahresurlaub abzubauen. Und dann wolle sie Aufräum- und Säuberungsarbeiten im Salon erledigen, die sie ohnehin schon immer machen wollte.

