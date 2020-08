Löwenberger Land diskutiert Leinenpflicht für Hunde

Löwenberger Land

Im Löwenberger Land wird man sich in den kommenden Wochen verstärkt um Vierbeiner kümmern. Gemeint sind Hunde. Doch dieses Mal geht es nicht um Hundehaufen, die achtlos liegengelassen werden und in Form von Tretminen Mitmenschen das Leben schwer machen. Und es geht auch nicht, wie von Hundehaltern befürchtet, um einen Erhöhung der Steuern. Beraten wird vielmehr die Einführung einer Leinenpflicht für Hunde und deren Aufnahme in die ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde. Der Bau- und Liegenschaftenausschuss ist der erste Fachausschuss, der sich mit der Thematik beschäftigt.

Vierbeiner gehen aufeinander los

Dahinter steckt die Tatsache, dass sich nach Informationen der Gemeindeverwaltung die Zahl der Beißvorfälle seit dem Jahr 2019 merklich erhöht hat. Allerdings handelt es sich dabei nicht um Attacken von Hunden auf Menschen, sondern um Vorfälle, bei denen Vierbeiner aufeinander losgegangen sind. Zumeist, so hieß es, sei dabei einer der beiden Kontrahenten an der Leine geführt worden, während sich sein Gegenüber frei bewegen konnte. In Anbetracht derartiger Vorkommnisse würden laut Verwaltung bei etlichen Leuten Ängste geschürt, dass angriffslustige Hunde irgendwann nicht nur Artgenossen, sondern auch Leute auf der Straße attackieren könnten. Daher sei es notwendig, über eine Leinenpflicht zu beraten und gegebenenfalls zu beschließen.

Leinenpflicht in Ortslagen und im Bereich von Badestellen

In diesem Fall würde die ordnungsbehördliche Verordnung um einen entsprechender Passus erweitert, der so lauten könnte: „Außerhalb umfriedeter Grundstücke sind alle Hunde innerhalb der geschlossenen Bebauung einer Ortslage sowie im Bereich von Badestellen an einer höchstens zwei Meter langen, reißfesten Leine zu führen. Hunden, die als gefährlich gelten, ist zusätzlich ein das Beißen verhindernder Maulkorb anzulegen. Bislang beinhaltet die ordnungsbehördliche Verordnung, dass Tiere nicht auf Kinderspielplätze und in eingerichtete Badestellen mitgenommen werden dürfen.

