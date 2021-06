42-Jähriger fährt volltrunken Auto und hat seinen fünfjährigen Sohn dabei – er versteckt sich vor der Polizei im Wald

Nassenheide

Ein Zeuge machte die Polizei am Dienstag, gegen 14.30 Uhr auf einen 42-jährigen, betrunkenen Fahrer eines Dacia in Nassenheide aufmerksam. In dessen Begleitung befand sich der fünfjährige Sohn des Mannes. Da der Zeuge dem Fahrer ankündigte, die Polizei zu rufen, nahm der 42-Jährige sein Kind und begab sich mit ihm in ein nahegelegenes Waldstück, wo er sich vor den Polizisten versteckte.

Nach der knapp einstündigen Suche fanden die Beamten den Mann und bemerkten sofort die Alkoholfahne. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Eine Fahrerlaubnis hatte der 42-Jährige nicht. Recherchen bei der am Heimatort des Mannes ansässigen Polizeidienststelle ergaben, dass dieser dort auch hinreichend polizeilich bekannt ist.

Da der Mann seinen fünfjährigen Sohn bei sich hatte und im betrunkenen Zustand ohne gültige Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug führte, wurde gegen ihn noch ein Verfahren wegen Verstoß der Fürsorge und Aufsichtspflicht eingeleitet. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme übergaben die Polizisten den Fünfjährigen der zwischenzeitlich verständigten Kindsmutter.

Von MAZonline