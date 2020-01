Schildow

Karin und Gerhard Zierau aus Schildow haben diamantenen Hochzeit gefeiert. Unerwartet für die Eheleute stand am 9, Januar auch der Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land, Filippo Smaldino, mit einem Blumenstrauß vor der Tür. Damit hatte das Paar nicht gerechnet, denn „heimlich“ hatten Sohn und Enkelkinder den Termin vereinbart. Umso größer war deshalb die Freude über den Überraschungsgast. Auch wenn das elegante Paar fast schon auf dem Sprung war, – sie hatten Karten für das Konzerthaus am Gendarmenmarkt - für einen Plausch mit dem Bürgermeister blieb noch Zeit.

Im Mühlenbecker Land sesshaft geworden

Seit 2004 leben Gerhard und Karin Zierau in Schildow. Aus Berlin-Mitte waren sie ihrem Sohn hinterhergezogen, auch um sich um die drei Enkelkinder kümmern zu können. Im Mühlenbecker Land sind sie nach einem bewegten Leben schließlich auch sesshaft geworden. Nach der Hochzeit in Brandenburg hatte die Familie einige Jahre in Rostock gelebt, wo Gerhard Zierau zunächst in der Hochseefischerei tätig war. Als er später in den Außenhandel wechselte, führte ihr Lebensweg sie nach Brasilien. Vier Jahre lang blieb die Familie dort. In Schildow aber sind sie, die immer noch gern am kulturellen Leben in Berlin teilnehmen, angekommen. „Hier beginnt das Atmen“, sagt Karin Zierau, „wenn ich die Blankenfelder Chaussee Richtung Schildow fahre, dann kriege ich wieder Luft“.

Von MAZonline